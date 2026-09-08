Vengrija išsiunčia dešimt Rusijos diplomatų

Naujoji proeuropietiško konservatyvaus ministro pirmininko Peterio Magyaro vyriausybė tokio žingsnio ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos „saugumą ir suverenitetą“, socialinio tinklo „Facebook“ įraše teigė A. Orban.
Vienos konvencija yra tarptautinė sutartis, reglamentuojanti diplomatų elgesį.
A. Orban nenurodė, kokia tai buvo veikla, ir nepasakė, per kiek laiko Rusijos darbuotojai turi išvykti.
P. Magyaras ministro pirmininko pareigas anksčiau šiais metais pradėjo eiti žadėdamas nutraukti šalies prorusišką politiką.
„Šiuo sprendimu ginami Vengrijos saugumas ir suverenitetas, – išplatintame pranešime rašė užsienio reikalų ministrė. – Tai nereiškia diplomatinių santykių su Rusija nutraukimo. Vengrija ketina tęsti būtiną dialogą, pagrįstą abipuse pagarba ir taisyklių laikymusi.“
P. Magyaro pirmtakas Viktoras Orbanas buvo Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininkas ir ne kartą atidėliojo ar blokavo Europos Sąjungos (ES) sankcijas Maskvai bei siekė energetikos susitarimų su Rusija.
Maskva antradienį pažadėjo „griežtą ir skausmingą“ atsaką į Vengrijos sprendimą išsiųsti 10 Rusijos diplomatų.
„Atsakas į rusofobišką lobizmą Budapešte bus griežtas ir skausmingas“, – valstybinei naujienų agentūrai TASS sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova.
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