Vengrijos parlamentas išrinko Orbano kritiką naujuoju šalies prezidentu

Šis postas atsilaisvino po to, kai praėjusį mėnesį buvo prieštaringai nušalintas ankstesnis prezidentas, V. Orbano sąjungininkas, proeuropietiškam konservatyviam ministrui pirmininkui Peteriui Magyarui (Pėteriui Madjarui) siekiant susilpninti vis dar išliekančią savo pirmtako įtaką valstybės institucijose.
Parlamentas, kuriame valdančioji partija „Tisza“ turi dviejų trečdalių balsų daugumą, išrinko A. Baką, kuris 17 metų dirbo Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) teisėju, 140 balsų „už“ ir 6 balsais „prieš“.
Iškart po balsavimo A. Baka buvo prisaikdintas ir paragino siekti vienybės.
„Yra vienas dalykas, kurio mes tikrai negalime daryti: negalime kurti naujosios Vengrijos vadovaudamiesi kerštu“, – pareiškė jis parlamente.
Jis pažadėjo „skatinti viešąsias ir profesines diskusijas, užtikrinti jų atvirumą ir nešališkumą bei nuosekliai reikalauti, kad konstitucijos kūrimas daugiau niekada netaptų išskirtiniu vienos politinės jėgos projektu“.
73-ejų metų amžiaus A. Bakos kandidatūrą į šias daugiausia reprezentacinio pobūdžio pareigas partija „Tisza“ iškėlė praėjusį šeštadienį.
P. Magyaras pareiškė, kad A. Bakos gyvenimas yra „pavyzdys, rodantis atsidavimą demokratinei teisinei valstybei ir konstituciniams principams“, ir pažymėjo, kad šiai Vidurio Europos šaliai reikia „grįžti į teisinės valstybės ir konstitucinio valdymo kelią“.
„Užgrobta valstybė“
Ankstesnio prezidento Tamaso Sulyoko (Tamašo Šujoko) kadencija buvo nutraukta dėl konstitucinės pataisos, kuri buvo priimta vykdant P. Magyaro reformų iniciatyvą.
P. Magyaro partija iškovojo pergalę balandį vykusiuose rinkimuose, nutraukdama nacionalisto V. Orbano 16 metų valdymą ir žadėdama „sistemos pokyčius“.
Tačiau žmogaus teisių gynėjai kritikavo T. Sulyoko nušalinimą, lygindami šį žingsnį su metodais, kuriuos naudojo V. Orbanas kurdamas savo sistemą, jo paties vadintą neliberalia.
V. Orbano partija „Fidesz“ kartu su savo sąjungininke KDNP boikotavo parlamento balsavimą, teigdama, kad T. Sulyoko nušalinimas buvo „tironiškas“ ir „neteisėtas“.
A. Baka nėra kritikavęs T. Sulyoko nušalinimo, nors jis pats buvo atleistas panašiu teisės aktu.
„Teisinėje valstybėje tokios nepaprastosios priemonės negali būti taikomos, tačiau valdant V. Orbanui Vengrija tapo užgrobta valstybe“, – praėjusį mėnesį sakė jis naujienų agentūrai AFP.
Tokie valstybės pareigūnai kaip prezidentas „buvo paskirti ne tam, kad pažabotų vyriausybės galias, o tam, kad užtikrintų buvusios sistemos politinį išlikimą net ir po pralaimėjimo rinkimuose“, tuomet pridūrė A. Baka.
„Atkūrimas“
A. Bakos paskyrimas prezidentu reiškia „garantiją, kad liberalios demokratijos atkūrimas vyks aiškiai apibrėžtu keliu“, agentūrai AFP sakė politikos analitikas Bulcsu Zsiga (Bulču Žiga).
Išskyrus trumpą laikotarpį parlamento nario pareigose, į kurias jis po demokratinės pertvarkos buvo išrinktas 1990 metais iš konservatyviosios Vengrijos demokratinio forumo (MDF) partijos sąrašo, A. Baka neužėmė jokių politinių pareigų.
Nuo 1991 iki 2008 metų jis buvo Strasbūre įsikūrusio EŽTT teisėjas.
2009 metais jis buvo paskirtas Aukščiausiojo Teismo pirmininku, tačiau 2012 metais buvo nušalintas, kai pasmerkė V. Orbano inicijuotą sprendimą sumažinti privalomo teisėjų išėjimo į pensiją amžių nuo 70 iki 62 metų, pavadinęs tai teisėjų valymu.
Ir Europos Sąjunga, ir Jungtinės Valstijos amžiaus ribos sumažinimą pripažino neteisėtu, o EŽTT 2016 metais nusprendė, kad A. Bakos atleidimas iš pareigų prilygo jo saviraiškos laisvės pažeidimui.
„Jo kandidatūra taip pat turi simbolinę reikšmę, atsižvelgiant į tai, kad A. Baka dėjo visas pastangas, siekdamas įrodyti, jog tai, kas jam nutiko, iš tikrųjų neatitiko Europos Sąjungos normų“, – sakė analitikas B. Zsiga.
Prieš A. Bakos kandidatūros iškėlimą P. Magyaras buvo siūlęs šachmatų legendos Judit Polgar kandidatūrą į prezidento postą, tačiau ji atmetė šį pasiūlymą.
P. Magyaras yra sakęs, kad naujasis prezidentas pareigas eis tik dalį kadencijos – tol, kol bus užbaigtas procesas, kurio metu V. Orbano eros Pagrindinis įstatymas bus pakeistas konstitucija, parengta plačiai įtraukiant visuomenę.
P. Magyaras yra apskaičiavęs, kad konstitucijos perrašymas užtruktų iki pusantrų metų, ir žada kitą mėnesį pradėti konsultacijas šiuo klausimu.
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