Vengrijos parlamentas sustabdė Orbano inicijuotą pasitraukimą iš TBT

Proeuropietiškas konservatorių ministras pirmininkas Peteris Magyaras, balandį triuškinama persvara laimėjęs rinkimus, žadėjo atšaukti šalies išstojimo procesą.
199 narių parlamentas 133 balsais „už“, 37 „prieš“ ir penkiems parlamentarams susilaikius, oficialiai panaikino įstatymą dėl pasitraukimo iš TBT.
Tai padaryta prieš pat įsigaliojant metus trunkančiam pasitraukimo procesui birželio 2 dieną.
P. Magyaras pirmadienį pateikė įstatymo projektą ir skubos tvarka jį prastūmė parlamente.
Dabar V. Orbano sąjungininkas prezidentas Tamasas Sulyokas turi pasirašyti šį teisės aktą.
TBT įstatymų leidžiamoji institucija pasveikino šį, jos teigimu, svarbų sprendimą, vengrų vyriausybei praėjusį penktadienį paskelbus, kad nutrauks pasitraukimo procesą.
V. Orbanas apie Vengrijos pasitraukimą paskelbė pernai, pasmerkdamas tribunolą kaip „politinį teismą“, kai priėmė savo sąjungininką, Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu.
2024 metais TBT išdavė B. Netanyahu arešto orderį dėl kaltinimų nusikaltimais žmoniškumui ir karo nusikaltimais, įskaitant badą kaip karo metodą, įvykdytais per Izraelio karą prieš „Hamas“ Gazos Ruože. Tai paskatino JAV įvesti sankcijas TBT teisėjams ir prokurorams.
P. Magyaras anksčiau nurodė, kad Vengrija vykdys TBT orderius prieš bet ką, net ir prieš B. Netanyahu, nepaisant to, kad pakvietė jį vėliau šiais metais atvykti į Budapeštą.
Iš TBT yra pasitraukę tik Burundis ir Filipinai.
2002 metais įkurtas ir 125 valstybių narių remiamas Hagoje įsikūręs tribunolas siekia patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, atsakingus už sunkiausius pasaulio nusikaltimus, kai šalys nenori arba negali to padaryti pačios.
Nuo pat įkūrimo TBT iškėlė daugiau nei 30 bylų dėl įtariamų karo nusikaltimų, nusikaltimų žmoniškumui, genocido ir nusikaltimų teisingumo vykdymui.
Tačiau Teismui trūksta pripažinimo ir vykdymo galios.
Kinija, Izraelis, Rusija ir JAV yra tarp valstybių, kurios nepripažįsta TBT jurisdikcijos, o tai trukdo jo galimybėms tirti šių šalių piliečių bylas.
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