Vengrijos valdančioji partija prezidento poste nori matyti Viktoro Orbano kritiką teisėją

Naujojo proeuropietiško ministro pirmininko Peterio Magyaro (Pėterio Madjaro) vadovaujamos „Tisza“ parlamentinė frakcija pareiškė iškėlusi Andraso Bakos (Andrašo Bakos) kandidatūrą į daugiausia reprezentacinio pobūdžio valstybės vadovo postą.
Liepos 19-ąją iš prezidento posto pasitraukusio Tamaso Sulyoko (Tamašo Šujoko) įpėdinį Vengrijos vienerių rūmų parlamentas paskirs antradienį. Šiam V. Orbano sąjungininkui teko pasitraukti po to, kai įstatymų leidėjai priėmė konstitucinę pataisą, numatančią jo nušalinimą.
73-ejų metų A. Baka 2012 metais buvo pašalintas iš Vengrijos Aukščiausiojo Teismo po to, kai pasmerkė V. Orbano iniciatyvą sumažinti privalomo teisėjų išėjimo į pensiją amžių nuo 70 iki 62 metų, pavadinęs tai teisėjų valymu.
Ir Europos Sąjunga, ir Jungtinės Valstijos amžiaus ribos sumažinimą pripažino neteisėtu, o Europos Žmogaus Teisių Teismas 2016 metais priėmė sprendimą A. Bakos naudai.
Prieš A. Bakos kandidatūros iškėlimą P. Magyaras buvo siūlęs šachmatų legendos Judit Polgar kandidatūrą į prezidento postą, tačiau ji atmetė šį pasiūlymą.
Tuomet „Tisza“ įstatymų leidėjai parengė dešimties kitų galimų kandidatų sąrašą ir galiausiai slaptu balsavimu buvo pasirinktas A. Baka.
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