Vietoje lėktuvų – žalioji oazė

200 ha ploto graikų Ellinikon parkas bus 40 proc. didesnis nei Londono Haid parkas, beveik sieks Berlyno Tyrgarteno mastą ir net septynis kartus viršys Briuselio Penkiasdešimtmečio parką.
Jame suplanuota daugiau nei 30 tūkst. medžių ir apie 3 mln. krūmų, o želdynai užims 70 proc. viso ploto – tai retas mastelis Europos urbanistikoje, praneša „Africanews“.
Ellinikon kūrėjai traktuoja šį parką kaip miesto infrastruktūros dalį, gebančią reaguoti į klimato kaitos iššūkius.
Skaitmeniniai mikroklimato modeliai leido suplanuoti „vėsos maršrutus“, kuriuose temperatūra, skaičiuojama, turėtų būti iki 4 laipsnių C žemesnė nei asfaltuotose zonose.
Poilsio erdvėse numatyta, kad daugiau nei 60 proc. ploto sudarys pavėsis, o augmenija parinkta atsižvelgiant į jos gebėjimą mažinti karštį.
Natūralų vėsinimą stiprins ir vandens infrastruktūra – nuo rūko sistemų iki mažai energijos naudojančių telkinių.
Parką aptarnaus tretinio valymo įrenginys, galintis per dieną pateikti 7 tūkst. kub. m pakartotinai naudojamo vandens, o 10 tūkst. kub. m talpos rezervuaras užtikrins atsargas karščio bangų metu.
Išmanioji drėkinimo sistema, paremta dirvožemio ir oro sensoriais, leis sutaupyti iki 90 proc. vandens.
Buvusio oro uosto betoninės plokštės bus integruojamos į atramines sienas ir konstrukcijas, o skaldos užpildai mažins statybų pėdsaką.
Centrinę parko dalį visuomenei planuojama atverti 2027 m. pradžioje, o visas projektas bus įgyvendinamas etapais iki 2030 m.
Naujausi komentarai