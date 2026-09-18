Vigtounas – tikras knygų graužikų rojus

Šiame vos apie 1 tūkst. gyventojų turinčiame ramiame kampelyje veikia net 17 knygynų – čia spausdintas žodis yra tokia pat neatsiejama tapatybės dalis, kaip ir patys vietos žmonės, rašo „EnVols“.
Už akmeninių fasadų slypi dešimtys tūkstančių tomų: nuo šiuolaikinių romanų iki retų antikvarinių leidinių.
1998 m. Vigtounui oficialiai suteiktas Škotijos nacionalinio knygų miestelio titulas iš esmės pakeitė jo likimą.
Tai buvo ambicingas kultūrinis sumanymas atgaivinti provinciją, virtęs tikra sėkme – šiandien literatūrinė oazė traukia keliautojus iš viso pasaulio.
Siaurose gatvelėse knygynai rikiuojasi vienas po kito. Vienas jų – „The Bookshop“ – yra didžiausias naudotų knygų knygynas visoje Škotijoje, viliojantis keliais aukštais lentynų.
Tuo metu „The Open Book“ ne tik siūlo išsinuomoti viršuje esantį butą atostogoms – viešnagės metu galima pačiam stoti už prekystalio ir tapti knygininku.
Kasmet rudenį miestelį garsina ir žymusis Vigtouno knygų festivalis – nuo 1999-ųjų jis dešimčiai dienų sukviečia šimtus rašytojų bei skaitytojų.
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