Viltys dėl taikos pakurstė naftos kainų smukimą

„Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina ryte smuko 1,7 proc. iki 108,06 JAV dolerio už barelį, o WTI rūšies naftos kaina – 1,6 proc. iki 100,62 JAV dolerio už barelį.
Antradienį naftos kainos krito maždaug 4 procentais.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pranešė, kad JAV stabdo vos prieš dieną pradėtą komercinių laivų lydėjimą per Hormuzo sąsiaurį.
Šis investuotojų palankiai įvertintas sprendimas priimtas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu.
Nepaisydamas pastarosiomis dienomis suintensyvėjusių karinių veiksmų, D. Trumpas teigė, kad siekiant susitarimo su Teheranu „padaryta didelė pažanga“. Jis pridūrė, kad laivų lydėjimo operacija „bus trumpam sustabdyta, siekiant išsiaiškinti, ar Susitarimas gali būti galutinai parengtas ir pasirašytas“.
Apie tai pranešta praėjus kelioms valandoms po to, kai valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė, kad JAV baigė puolamąsias operacijas prieš Iraną. Visgi M. Rubio pabrėžė, kad išlaikoma teisė „triuškinamai“ atsakyti į bet kokius naujus išpuolius prieš laivybą siauruose jūrų keliuose.
Panašiai anksčiau tą pačią dieną kalbėjo aukščiausio rango JAV karininkas: pasak jo, JAV pajėgos yra pasirengusios atnaujinti kovines operacijas, jei bus duotas toks įsakymas.
D. Trumpas taip pat pridūrė, kad Irano uostų blokada „liks galioti visa apimtimi“.
„Prezidento Donaldo Trumpo komentarai šiek tiek nuramino investuotojus (...), nepaisant besitęsiančių sutrikimų laivybos maršrutuose“, – sakė prekybos bendrovės „City Index“ vyresnioji rinkos analitikė Fiona Cincotta.
„Investuotojus taip pat šiek tiek nuramina tai, kad tęsiamos diplomatinės pastangos konfliktui išspręsti“, – pridūrė ji.
Naujausi komentarai