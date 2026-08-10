Visoje Lenkijoje surengti protestai prieš didėjantį smurtą ukrainiečių atžvilgiu

Protestai vyko didžiuosiuose miestuose, įskaitant Varšuvą, Krokuvą, Gdanską ir Vroclavą. Dalyviai dalijo lipdukus su užrašu „Nebūk abejingas“, kuriuos KOD ragino klijuoti ant parduotuvių, verslo patalpų ir automobilių, taip signalizuojant ukrainiečiams, kad šiose vietose jie gali jaustis saugūs ir rasti paramą.
Organizatoriai sekmadienio demonstracijas apibūdino kaip platesnės socialinės kampanijos pradžią, raginant aktyviai priešintis smurtui tapatybės pagrindu ir diskriminacijai, siekiant užkirsti kelią tolesnei eskalacijai.
Šios demonstracijos surengtos po neseniai įvykusių protestų prieš imigrantus. Tarp jų - demonstracija Varšuvos Pilies aikštėje ir penktadienio eitynės su šūkiu „Mano Lenkija nemuša, neįžeidinėja ir nekursto“. Pastarųjų eitynių metu organizatoriai premjero kanceliarijai ir Vidaus reikalų ministerijai įteikė peticiją su daugiau nei 11 tūkst. parašų, reikalaujant, kad vyriausybė imtųsi ryžtingų veiksmų prieš smurtinius nusikaltimus, nukreiptus prieš ukrainiečius.
Visuomenės pasipiktinimas sustiprėjo po neseniai visoje Lenkijoje įvykusių smurtinių incidentų, įskaitant ukrainiečių poros žiaurų sumušimą Vroclave, užpuolimą beisbolo lazda Glivicėje ir ukrainiečių vaikų įžeidinėjimą viešajame autobuse Bielsko-Bialoje.
Lenkijos skaitmeninių tyrimų analitinio centro „Res Futura“ ir Varšuvos universiteto ataskaitos patvirtina šiuos nuogąstavimus, rodydamos, kad 2026 m. gegužės ir birželio mėnesiais socialiniuose tinkluose smarkiai padaugėjo neapykantos kalbos.
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