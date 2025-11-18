Vladimirą Putiną palaikantis aktyvistas skundžiasi dėl sąlygų Rusijos konsulate Australijoje

Simeonas Boikovas, socialiniuose tinkluose pasivadinęs „Australų kazoku“, į konsulatą persikėlė 2022 metų gruodį po to, kai per protestą užpuolė 76 metų vyrą.
Netrukus jis už akių buvo nuteistas dėl užpuolimo.
Tačiau S. Boikovas, žinomas dėl to, kad socialiniuose tinkluose pina antivakarietišką retoriką su sąmokslo teorijomis, kaip pranešama, yra nepatenkintas kaip su juo elgiasi rusai konsulate.
S. Boikovas nacionaliniam transliuotojui ABC sakė, kad yra užrakintas savo kambaryje konsulate, laikomas „kalėjimo sąlygomis“, negali judėti be sargybinio ir dažnai negali priimti lankytojų.
„Šiame pastate nė dienos nesijaučiau laukiamas“, – sakė jis antradienį paskelbtame interviu.
„Nebuvo nė minutės, kad šiame pastate jausčiausi laukiamas, niekada“, – teigė jis.
„Visada tvyro stresas. Nuolatinė įtampa“, – sakė australas.
S. Boikovas sakė manąs, kad konsulato darbuotojai nori, jog jis paliktų konsulatą ir būtų pasiųstas į kalėjimą.
Pranešama, kad prorusiškas aktyvistas anksčiau 2022 metais keturis mėnesius praleido kalėjime už tai, kad pažeidė teismo sprendimą, įvardydamas vaikų išnaudojimu kaltinamą kunigą.
S. Boikovas, kuris per COVID-19 pandemiją pagarsėjo kaip protestų prieš karantiną organizatorius, pasižadėjo niekada nepalikti konsulato, jei tai reikštų grįžimą į kalėjimą.
„Jei man bus reikalinga skubi medicininė pagalba ir reikės iškviesti gydytoją, nekvieskite greitosios pagalbos, nes nesiruošiu išeiti“, – sakė jis ABC.
„Skambinkite laidojimo įmonei, kad atvežtų karstą. Aš neišeisiu gyvas“, – sakė jis.
„Aš neišeisiu iš čia ir vėl nepateksiu į Australijos kalėjimų sistemą“, – pareiškė australas.
S. Boikovas sakė, kad artimiausiomis savaitėmis turėtų gimti jo pirmasis vaikas, o konsulatas atmetė jo prašymą surengti krikštynas jo teritorijoje.
Rusijos konsulatas neatsakė į prašymą pateikti komentarą.
(be temos)