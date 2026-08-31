Vladimiras Putinas Xi Jinpingui: Rusija siekia skaitmeninio ir DI bendradarbiavimo su Kinija

Jie atvyko į šią Vidurinės Azijos šalį dalyvauti dvi dienas truksiančiame Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikime. Šis regioninis blokas siekia tapti atsvara Vakarams.
Rusija, kurios kariuomenė yra įklimpusi Ukrainoje, išplėtė ryšius su savo pagrindine naftos pirkėja Kinija, niekada nepasmerkusia Maskvos dėl jos puspenktų metų trunkančios invazijos.
„Bendradarbiavimas sėkmingai plėtojamas visuose frontuose“, – prieš derybas Xi Jinpingui sakė V. Putinas.
Praėjusį kartą jie susitiko gegužę Pekine.
„Skaitmeninės inovacijos, įskaitant dirbtinio intelekto technologijas, taip pat atveria naujų galimybių mūsų šalių ekonominiam vystymuisi“, – teigė V. Putinas.
Kremlius pastaraisiais mėnesiais siekė griežtinti interneto erdvės kontrolę, kartais masiškai atjungdamas internetą ir įvesdamas apribojimus populiarioms susirašinėjimo programėlėms.
Maskva ragina rusus pereiti prie valstybės remiamos „Max“ susirašinėjimo platformos – nešifruotos superprogramėlės, panašios į Kinijos „WeChat“, kuri, pasak kritikų, kelia susirūpinimą dėl privatumo ir šnipinėjimo.
Maskva ne kartą grasino uždrausti užsieniui priklausančias svetaines, o tai, pasak teisių gynėjų, yra platesnio masto bandymas kontroliuoti ir stebėti interneto naudojimą.
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