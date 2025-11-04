 Vokietija kitąmet planuoja trimis milijardais eurų padidinti savo karinę paramą Ukrainai

2025-11-04 18:07
BNS inf.

Vokietija planuoja kitais metais padidinti savo karinę paramą Ukrainai trimis milijardais eurų iki maždaug 11,5 mlrd. eurų, kad paremtų jos kovą su Rusija, antradienį pranešė Finansų ministerija.

Larsas Klingbeilis
Larsas Klingbeilis / Scanpix nuotr.

Vokietijos finansų ministras Larsas Klingbeilis „į 2026 metų parlamento biudžeto procesą įtrauks dar tris milijardus eurų paramos Ukrainai“, naujienų agentūrai AFP sakė ministerijos atstovas.

„Tai, be kita ko, apima šaudmenis, dronus, šarvuočius ir dviejų „Patriot“ sistemų pakeitimą“, – pridūrė jis.

Atstovas pridūrė, kad „Vokietija tvirtai palaiko Ukrainą ir yra didžiausia Ukrainos rėmėja Europoje. Tai taikoma finansiniu, ekonominiu ir kariniu požiūriu.“

„Mes tęsime savo paramą tol, kol ji bus būtina (Kyjivui) apsiginti nuo Rusijos agresijos karo“, – tvirtino jis. 

