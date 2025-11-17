Vokietija naikina ginklų eksporto į Izraelį apribojimus

Viena iš pagrindinių embargo atšaukimo priežasčių – nuo spalio 10 d. galiojančios paliaubos tarp Izraelio ir Palestinos kovotojų grupuotės „Hamas“. Pasak S. Korneliuso, ugnies nutraukimas „pastarosiomis savaitėmis stabilizavosi“.
Atstovas taip pat paminėjo pastangas siekiant ilgalaikės taikos ir didesnių humanitarinės pagalbos apimčių Gazos Ruože.
Kalbant apie ginklų eksportą, Vokietijos vyriausybė ketina „iš esmės vėl imti kiekvieną atvejį nagrinėti atskirai ir reaguoti į tolesnę įvykių raidą“, – paaiškino jis.
Rugpjūčio pradžioje Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas paskelbė, kad iki tolesnio pranešimo sustabdomas ginklų, kurie galėtų būti naudojami Gazos Ruože, eksportas į Izraelį, o tai buvo didelis poslinkis Vokietijos užsienio politikoje.
Toks žingsnis buvo žengtas praėjus kelioms valandoms po to, kai Izraelio vyriausybė nusprendė išplėsti karines operacijas pakrantės teritorijoje.
Be to, šis sprendimas rodė reikšmingą Berlyno – vieno iš tvirčiausių Izraelio rėmėjų nuo 2023 m. spalio 7 d., kai „Hamas“ teroristai surengė precedento neturinčius išpuolius prieš Izraelio bendruomenes – pozicijos poslinkį.
