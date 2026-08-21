Vokietija, Prancūzija, ES ir JAV pasmerkė Honkongo teismo nuosprendį žmogaus teisių aktyvistams

41-metė buvo nuteista kartu su kitu aktyvistu, 69 metų Lee Cheuk-yanu.
„Kartu su kitais aktyvistais... Chow Hang-tung nenuilstamai kovojo už žmogaus teises ir demokratiją Kinijoje, ypač Honkonge, – teigiama bendrame pareiškime. – Raginame nedelsiant ją paleisti ir primygtinai prašome Pekino bei Honkongo valdžios institucijų gerbti visas pilietines teises ir laisves.“
Kaltinimai Lee ir Chow buvo pateikti 2021 m. ir nuo tada jie yra už grotų pagal Pekino įvestą nacionalinio saugumo įstatymą.
Aktyvistams gresia maksimali 10 metų laisvės atėmimo bausmė. Nuosprendis jiems bus paskelbtas vėliau.
ES perspėjo, kad šis nuteisimas „patvirtina besitęsiantį žodžio bei susirinkimų laisvių nykimą ir tolesnį nepriklausomos pilietinės visuomenės erdvės susiaurėjimą Honkonge“.
ES užsienio reikalų atstovės spaudai Anittos Hipper pareiškime teigiama, kad „politiškai motyvuotas baudžiamasis persekiojimas... menkina pasitikėjimą teisinės valstybės principais“ Honkonge.
Jame valdžios institucijos raginamos „išsaugoti erdvę nepriklausomai pilietinei visuomenei, užtikrinti saviraiškos laisvę ir teisę į taikius susirinkimus, kaip numatyta Honkongo Pagrindiniame įstatyme – „minikonstitucijoje“, pagal kurią valdoma buvusi britų kolonija nuo jos perdavimo Kinijai.
Pasmerkė ir JAV
JAV penktadienį taip pat pasmerkė nuosprendį dviem Honkongo aktyvistams, pranešė aukštas pareigūnas.
„Jungtinės Valstijos smerkia Honkongo teismo nuosprendį, kuriuo buvę „Honkongo aljanso“ lyderiai buvo pripažinti kaltais, ir ragina juos nedelsiant paleisti“, – rašė valstybės sekretoriaus pavaduotojas demokratijos, žmogaus teisių ir darbo klausimais Riley Barnesas savo įraše platformoje „X“.
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