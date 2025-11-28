 Vokietija sieks, kad būtų sušvelnintas 2035 m. įsigaliosiantis vidaus degimo variklių draudimas

Vokietija sieks, kad būtų sušvelnintas 2035 m. įsigaliosiantis vidaus degimo variklių draudimas

2025-11-28 11:08
Jūras Barauskas (ELTA)

Europos Sąjungai planuojant nuo 2035 m. uždrausti gaminti naujus automobilius su vidaus degimo varikliais, Vokietijos vyriausybė nusprendė siekti, kad šis draudimas būtų sušvelnintas, penktadienį naujienų agentūrai „dpa“ pranešė informuoti šaltiniai.

Vokietija sieks, kad būtų sušvelnintas 2035 m. įsigaliosiantis vidaus degimo variklių draudimas
Vokietija sieks, kad būtų sušvelnintas 2035 m. įsigaliosiantis vidaus degimo variklių draudimas / Pixabay nuotr.

Pranešama, kad Vokietijos koalicija susitarė, jog „itin našius vidaus degimo variklius“ turėtų būti leidžiama gaminti ir po 2035 m.

Kancleris Friedrichas Merzas turėtų parašyti laišką Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen, kuriame išdėstys naują Vokietijos poziciją, priimtą po keletą mėnesių trukusių koalicijos ginčų.

2022 m. ES nusprendė, kad nuo 2035 m. nauji automobiliai nebegalės išmesti į aplinką klimatui kenkiančio anglies dioksido.

Tai iš esmės reikštų, kad nebebūtų leidžiama registruoti naujų automobilių su vidaus degimo varikliais.

Tačiau po griežtos automobilių gamintojų ir kai kurių ES šalių kritikos Briuselyje įsikūrusi Europos Komisija paskelbė apie planus šį reglamentą peržiūrėti.

Atliktu vertinimu pagrįstą pasiūlymą Komisija turėtų pateikti gruodžio 10 d.

Šiame straipsnyje:
vidaus degimo variklio draudimas
Europos Sąjunga

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų