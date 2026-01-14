Vokietijos gynybos ministerija pranešė, kad nuo ketvirtadienio dislokuota 13 narių Bundesvero (ginkluotųjų pajėgų) žvalgybos komanda siekia „išsiaiškinti, kokį karinį indėlį ji galėtų įnešti, siekiant paremti Daniją užtikrinant saugumą regione“.
Vokietija siųs karius į Grenlandiją, kurios kontrolę nori perimti Donaldas Trumpas
2026-01-14 22:59
Vokietija prisijungs prie kitų Europos valstybių, kurios siųs savo karius į Grenlandiją, trečiadienį pranešė Berlynas, JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trumpui) toliau grasinant perimti šią Danijos Karalystei priklausančią Arkties salą.
Vokietija siųs karius į Grenlandiją, kurios kontrolę nori perimti Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.
