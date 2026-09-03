 Vokietija skirs Ukrainai 250 mln. eurų energetikos infrastruktūros remontui

Vokietija skirs Ukrainai 250 mln. eurų energetikos infrastruktūros remontui

2026-09-03 16:41
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Vokietija skirs dar 250 mln. eurų Ukrainos energetikos infrastruktūros remonto išlaidoms padengti. Iš atitinkamo fondo bus finansuojamas atsarginių dalių ir įrangos pirkimas.

<span>Vokietija skirs Ukrainai 250 mln. eurų energetikos infrastruktūros remontui</span>
Vokietija skirs Ukrainai 250 mln. eurų energetikos infrastruktūros remontui / Scanpix nuotr.

Taip norima užtikrinti energijos ir šilumos tiekimą gyventojams, nepaisant besitęsiančių Rusijos atakų, teigiama Vokietijos ekonomikos ir energetikos ministerijos pranešime.  Lėšos bus skiriamos per KfW plėtros banką.

„Būtent energijos tiekimas išlieka šio karo fronto linija. Todėl mes remiame Ukrainą, padėdami  apsaugoti ir atstatyti jos energetikos infrastruktūrą, ir raginame visus tarptautinius partnerius tęsti pastangas“, – sakė Vokietijos ekonomikos ministrė Katherina Reiche. Ukraina esą remiama bendradarbiaujant su Vokietijos verslu.

„Dėl jo paaukotos energetikos įrangos energijos tiekimą jau pavyko atkurti 1,4 mln. žmonių. Kartu mobilizuojame privačias investicijas atstatymui“, – teigė K. Reiche.

Ukrainos elektrinės ir energetikos tinklai vis tapdavo Rusijos atakų taikiniais. Praėjusią žiemą milijonai žmonių sostinėje Kijeve kelias savaites gyveno be šildymo ir beveik be elektros.

Pasak ministerijos, nuo karo pradžios prieš puspenktų metų Ukrainos energetikos paramos fondas iš tarptautinių donorų surinko apie 2,4 mlrd. eurų. Vokietija, skyrusi 810 mln. eurų, yra didžiausia donorė. 

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