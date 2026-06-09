Vokietija steigs dirbtinio intelekto saugos tarnybą

„Nacionalinio saugumo taryba įvertino pažangių DI modelių poveikį kibernetiniam saugumui Vokietijoje“ ir nusprendė įsteigti šį institutą, po pirmadienio vakarą įvykusio tarybos posėdžio sakė vyriausybės atstovas spaudai.
Institutas analizuos DI modelių veikimą ir riziką, kurią jie gali kelti, bei intensyvins keitimąsi informacija su kitų šalių institutais. Tikslas – „bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais siekiant priimti suderintus DI naudojimo standartus“, pridūrė atstovas.
Berlynas neseniai paskelbė apie planus sustiprinti atsaką į daugėjančius kibernetinius išpuolius, kurių daugelis tapo pavojingesni dėl įtrauktų DI elementų.
Vokietijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, pernai užregistruota apie 334 000 kibernetinių nusikaltimų atvejų, iš kurių du trečdaliai buvo padaryti iš užsienio arba nežinomų šaltinių.
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