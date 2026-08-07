Vokietijoje daugėja nuogąstavimų dėl Maskvos kišimosi į rinkimus

Strateginės reikšmės oro uoste, kuris aptarnauja Ukrainos ir NATO orlaivius bei veikia kaip svarbus „DHL“ logistikos centras, rastas dronas įrodo galimą „užsienio jėgų“ veikimą, po incidento sakė Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrindtas.
Kremlius jau kurį laiką kaltinamas siekiu paveikti rugsėjį vyksiančius rinkimus Saksonijoje-Anhalte ir Meklenburge-Vakarų Pomeranijoje – buvusios komunistinės Rytų Vokietijos žemėse, kurių visuomenėse vis dar stebimas didelis palankumas Rusijai, be to, pirmą kartą į valdžią gali ateiti kraštutinės dešinės partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD).
„Žinoma, matome, kad Rusija kasdien vienaip ar kitaip – hibridinėmis priemonėmis ir įvairiais kitais būdais – bando daryti įtaką čia, Vokietijoje, siekdama pakenkti mūsų demokratijai ir susilpninti pasitikėjimą politika bei politikais“, – teigė šalies užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Martinas Giese.
Pasak „Politico“, po drono incidento Leipcigo oro uoste kyla rizika, kad vokiečiai vis labiau baiminsis, jog remdama Ukrainą Vokietija atves karą prie savo sienų.
Rusijos dezinformacijos kampanijose Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir jo vyriausybė jau kurį laiką vaizduojami kaip karo kurstytojai. Tokių kampanijų tikslas – pakenkti ir taip jau nepopuliariam kancleriui bei sustiprinti Rusijai palankias jėgas, tokias kaip AfD ir Sahros Wagenknecht kraštutinės kairės aljansas (BSW) – abi partijos užėmusios tvirtas pozicijas rytų Vokietijoje.
„Būtų pirmas kartas, kai valdžioje atsidurtų dešinieji populistai. Dėl to kancleris galbūt netgi prarastų postą – arba bent jau koalicija labai susilpnėtų – o vienoje iš federacinių žemių į valdžią ateitų prorusiška partija“, – teigė Vokietijos užsienio reikalų tarybos ekspertas Rusijos klausimais Stefanas Meisteris.
Operacija „Matrioška“
Kaip rašė ELTA, Vokietijos saugumo tarnybos stebi Rusijos bandymus tikslingomis dezinformacijos kampanijomis daryti įtaką rugsėjo mėnesį vyksiantiems žemių rinkimams, teigė šaltiniai.
Pasak jų, internete platinamais vaizdo įrašais siekiama diskredituoti partijas ir politikus, kurie nelaikomi palankiais Rusijai. Pranešama, kad taikiniais tapo visos partijos, išskyrus kraštutinės dešinės „Alternatyvą Vokietijai“ (AfD) ir populistinį „Sahros Wagenknecht aljansą“ (BSW).
Manoma, kad tokių vaizdo įrašų yra kiek daugiau nei šimtas. Juose panaudojami Vokietijos žiniasklaidos priemonių logotipai, akivaizdžiai siekiant sudaryti patikimumo įspūdį, ir jie buvo platinami tokiose platformose kaip „X“, nors daugelis jų vėliau buvo ištrinti.
Teigiama, kad šios kampanijos yra vadinamosios operacijos „Matrioška“ (rusiška lėlė) dalis, ji buvo pastebėta ir per praėjusių metų Vokietijos federalinius rinkimus.
Pasak saugumo institucijų, Rusijos veikėjai iš pradžių siekė pagilinti nesutarimus tarp Rytų ir Vakarų Vokietijos, be kita ko, skleisdami melagingus teiginius, pavyzdžiui, kad Rytų Vokietijos vaikai patiria patyčias Vakarų Vokietijos mokyklose.
Vėliau jie, kaip įtariama, bandė diskredituoti vietos politikus, melagingai kaltindami juos lėšų pasisavinimu ar seksualiniais nusikaltimais.
Rytinės Saksonijos-Anhalto žemės rinkėjai naują žemės parlamentą rinks rugsėjo 6 d., o rugsėjo 20 d. vyks rinkimai Meklenburge-Pomeranijoje ir Berlyne.
Apklausos rodo, kad partija „AfD“ turi šansą laimėti absoliučią daugumą Saksonijoje-Anhalte, gali tapti didžiausia partija Meklenburge-Vakarų Pomeranijoje ir pasiekti gerų rezultatų Berlyne.
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