Vokietijoje sulaikytas ukrainietis, kaltinamas ginklų gamintojo šnipinėjimu

Šis neįvardijamas vyras rugpjūčio 2 d. buvo sulaikytas Tiuringijos žemėje ir yra įtariamas „veikęs kaip vadinamasis „žemo lygio agentas“ užsienio valstybės žvalgybos tarnybos vardu“, – pranešime nurodė Bavarijos policija.
Anot pareigūnų, manoma, kad, vykdydamas savo veiklą, jis šių metų birželio mėnesį vaizduose užfiksavo minėtą įmonę ir pasiūlė šiuos vaizdus savo prižiūrėtojams. Jam buvo skirtas kardomasis kalinimas, kol laukiama teismo proceso.
Tyrimas atliekamas prižiūrint naujam, birželį atidarytam nacionaliniam centrui, skirtam koordinuoti gynybą nuo „hibridinių atakų“. Šis centras yra dalis Vokietijos atsako į tai, ką pareigūnai vadina didėjančia sabotažo, šnipinėjimo ir dezinformacijos kampanijų grėsme, kurią ypač kelia Rusija.
Trečiadienį Leipcigo-Halės oro uoste netoli Ukrainos krovininio lėktuvo buvo rastas dronas su sprogmenimis. Vidaus reikalų ministras Alexanderis Dobrindtas kalbėjo apie „hibridinės atakos scenarijų“, reiškiantį „naują pavojaus lygį“.
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