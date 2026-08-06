 Vokietijoje sulaikytas ukrainietis, kaltinamas ginklų gamintojo šnipinėjimu

Vokietijoje sulaikytas ukrainietis, kaltinamas ginklų gamintojo šnipinėjimu

2026-08-06 12:46
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Vokietijos policija ketvirtadienį pranešė, kad sulaikė 33-ejų ukrainietį, įtariamą „filmavus Bavarijos ginklų gamintoją ruošiantis sabotažo veiksmams“.

<span>Vokietijoje sulaikytas ukrainietis, kaltinamas ginklų gamintojo šnipinėjimu</span>
Vokietijoje sulaikytas ukrainietis, kaltinamas ginklų gamintojo šnipinėjimu / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Šis neįvardijamas vyras rugpjūčio 2 d. buvo sulaikytas Tiuringijos žemėje ir yra įtariamas „veikęs kaip vadinamasis „žemo lygio agentas“ užsienio valstybės žvalgybos tarnybos vardu“, – pranešime nurodė Bavarijos policija.

Anot pareigūnų, manoma, kad, vykdydamas savo veiklą, jis šių metų birželio mėnesį vaizduose užfiksavo minėtą įmonę ir pasiūlė šiuos vaizdus savo prižiūrėtojams. Jam buvo skirtas kardomasis kalinimas, kol laukiama teismo proceso.

Tyrimas atliekamas prižiūrint naujam, birželį atidarytam nacionaliniam centrui, skirtam koordinuoti gynybą nuo „hibridinių atakų“. Šis centras yra dalis Vokietijos atsako į tai, ką pareigūnai vadina didėjančia sabotažo, šnipinėjimo ir dezinformacijos kampanijų grėsme, kurią ypač kelia Rusija.

Trečiadienį Leipcigo-Halės oro uoste netoli Ukrainos krovininio lėktuvo buvo rastas dronas su sprogmenimis. Vidaus reikalų ministras Alexanderis Dobrindtas kalbėjo apie „hibridinės atakos scenarijų“, reiškiantį „naują pavojaus lygį“.

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