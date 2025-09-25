 Vokietijos bendrovė „Bosch“ atleis kelioliką tūkstančių darbuotojų

2025-09-25 17:16
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Vokietijos pramonės milžinė „Bosch“ ketvirtadienį pranešė, kad iki 2030 metų panaikins 13 000 darbo vietų, daugiausia savo automobilių įrangos padalinyje, ir tai yra naujausias smūgis šalies automobilių sektoriui.

Vokietijos bendrovė „Bosch“ atleis kelioliką tūkstančių darbuotojų / Scanpix nuotr.

Visos naikinamos darbo vietos yra Vokietijoje, jos sudaro apie 10 proc. visos „Bosch“ darbo jėgos šalyje ir 3 proc. jos darbuotojų visame pasaulyje.

„Bosch“ teigė, kad darbuotojų atleidimas padės sutaupyti 2,5 mlrd. eurų per metus grupės automobilių pramonės padalinyje, kuris patiria įnirtingą kainų karą su Kinija kartu su menka paklausa Europoje.

„Mūsų gaminių paklausa reikšmingai persikelia į regionus už Europos ribų, – sakė „Bosch“ pramonės santykių vadovas Stefanas Groschas. – Turime orientuotis į tai, kur yra mūsų rinkos ir klientai.“

