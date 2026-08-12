Vokietijos kariuomenė praneša apie kelis šimtus įtariamų dronų skrydžių virš karinių objektų

Vokietijos operatyvinės vadovybės atstovas spaudai trečiadienį paskelbtame interviu žiniasklaidos grupei „RND“ teigė, kad pranešimų apie pastebėtus dronus skaičius smarkiai išaugo nuo tada, kai 2022 m. vasario mėnesį Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, ir išliko didelis.
Jis teigė, kad pastaraisiais metais Vokietijos karinėse bazėse buvo užregistruota keletas šimtų įtariamų dronų skrydžių. Dauguma jų buvo pavieniai dronai, nors retkarčiais buvo pranešama ir apie dronų spiečius.
Atstovas pridūrė, kad saugumo situacija Vokietijoje ir Europoje pastaraisiais metais iš esmės pasikeitė. Pasak jo, Vokietija dabar kasdien susiduria su hibridinėmis grėsmėmis, įskaitant dezinformaciją, kibernetines atakas, šnipinėjimą ir sabotažą.
Praėjusią savaitę Bundesveras pranešė, kad virš karinės bazės Mecherniche, Vokietijos vakarinėje Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje, buvo pastebėti du dronai. Byla perduota policijai.
Taip pat praėjusią savaitę dronas su sprogmenimis ir detonatoriumi sukėlė aliarmą Leipcigo–Halės oro uoste, kur jis buvo rastas šalia Ukrainos krovininio lėktuvo.
Vokietijos federalinė prokuratūra perėmė šio incidento tyrimą.
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