Vokietijos ministerija: Ukrainos lėktuve, prie kurio buvo rastas dronas, šaudmenų nebuvo

Per informacinį susitikimą su Bundestago (žemųjų parlamento rūmų) frakcijų koordinatoriais, kuriame dalyvavo Vidaus reikalų ir gynybos komitetų nariai, buvo paaiškinta, kad lėktuve nebuvo jokių šaudmenų.
Žurnalo „Focus“ pranešimas apie šį paneigimą sutampa su dpa gauta informacija. Ministerija neatsakė į oficialų prašymą pateikti komentarą.
Antradienį vėlai vakare Leipcigo-Halės oro uosto pietiniame kilimo ir tūpimo take oro uosto darbuotojas pastebėjo droną su sprogmenimis. Remiantis saugumo šaltiniais, jis buvo rastas netoli Ukrainos krovininio lėktuvo „Antonov AN-124 Condor“. Federalinės policijos specialistai neutralizavo sprogstamąjį užtaisą.
Ministras A. Dobrindtas kviečia Europos kolegas į susitikimą
Federalinis vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrindtas kviečia kolegas į susitikimą po šio drono incidento, ketvirtadienį patvirtino jo ministerija.
Susitikime, kuris turėtų įvykti rugpjūčio pabaigoje Miurviko karo laivyno akademijoje šiauriniame Flensburgo mieste prie Danijos sienos, dalyvaus ministrai iš Rytų Europos ES valstybių narių ir Baltijos jūros pakrantės valstybių.
Pakviesti Baltijos valstybių, Lenkijos, Švedijos, Norvegijos ir Danijos vidaus reikalų ministrai.
Pasak ministerijos, susitikimo tikslas – suderinti bendrą gynybos strategiją kovai su dronais ir kritinės infrastruktūros apsaugos stiprinimui.
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