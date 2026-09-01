Vokietijos ministras: Rusija atsakinga už drono incidentą oro uoste

Vidaus reikalų ministras Alexander'as Dobrindtas (Aleksandras Dobrintas) teigė, kad, įvertinusi panaudotą technologiją ir kitą žvalgybos informaciją, „vyriausybė daro išvadą, jog Rusija yra atsakinga už hibridinę ataką Leipcige rugpjūčio 4 dieną“.
NATO narė Vokietija, remianti Ukrainą jos kovoje su Rusija, jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridines atakas, įskaitant šnipinėjimą ir sabotažą. Rusija kaltinimus neigia.
Vokietijoje kelis mėnesius buvo fiksuojami įtartini dronų skrydžiai virš karinių ir pramoninių objektų, tačiau naktį į rugpjūčio 5-ąją Leipcige įvykęs incidentas sukėlė didelį nerimą, nes ten rastas dronas gabeno sprogmenis.
Policija pasitelkė robotą, kad neutralizuotų šalia Ukrainos krovininio lėktuvo rastą įrenginį, o po kelių savaičių netoli oro uosto, kaip pranešama, buvo rastas dar vienas dronas su sprogstamosios medžiagos pėdsakais.
Šis oro uostas atlieka svarbų vaidmenį gabenant karines prekes, įskaitant Vokietijos kariuomenės ir NATO sąjungininkių krovinius, taip pat tarnauja kaip bazė Ukrainos bendrovei „Antonov Airlines“.
Kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) vėliau pareiškė, kad Vokietija vis dažniau „atsiduria hibridinių atakų vykdytojų taikiklyje“.
Tačiau Berlynas iki šiol susilaikydavo nuo tiesioginių kaltinimų Rusijai, kalbėdamas tik apie galimą „užsienio valstybių“ įsitraukimą.
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