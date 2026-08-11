„Šie namai yra mūsų silpnumo ir Rusijos įtakos simbolis“, – televizijos kanalui „Welt TV“ sakė užsienio politikos ekspertas Roderichas Kiesewetteris iš kanclerio Friedricho Merzo vadovaujamų Krikščionių demokratų partijos (CDU).
Praėjusią savaitę Vokietijos visuomeninis transliuotojas WDR ir dienraštis „Süddeutsche Zeitung“ paskelbė bendro tyrimo rezultatus, kuriuose remiantis Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos išvada nustatyta, kad „Rusijos namais“ naudojasi Kremlius.
Panašūs kaltinimai šiai 1984 m. įsteigtai įstaigai buvo pareikšti ir anksčiau.
„Rusijos namus“ uždaryti paragino ir Europos Parlamento saugumo ir gynybos komiteto pirmininkė Marie-Agnes Strack-Zimmermann. „Ten, pačioje Berlyno širdyje, pasakysiu labai aiškiai, sėdi laisvės priešas. O mes tik žiūrime“, – televizijos kanalui „Welt TV“ sakė ji.
Duodama interviu tam pačiam transliuotojui Žaliųjų partijos atstovė spaudai gynybos politikos klausimais Sara Nanni pareiškė, kad „leidžiame Rusijai valytis į mus kojas“.
Atsakydamas į tai, Užsienio reikalų ministerijos atstovas atkreipė dėmesį į dvišalius Vokietijos ir Rusijos susitarimus, susijusius su „nuosavybės klausimais“.
Šios sutartys apima Vokietijos Gėtės instituto kultūrinę įstaigą Maskvoje. Vokietijoje baiminamasi, kad, uždarius „Rusijos namus“, Maskvą galėtų uždaryti ir Gėtės institutą Rusijoje.
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