Vokietijos politikas stos prieš teismą dėl neapykantos kurstymo

AfD politiko Danielio Halembos teismas prasideda Viurcburgo apygardos teisme, kuriame suplanuotos aštuonios posėdžių dienos.
Prokurorai teigia, kad kaltinimai neapykantos kurstymu grindžiami neonacių roko grupės „Landser“ dainos grojimu. Jų teigimu, dainos žodžiai kursto neapykantą Vokietijoje gyvenantiems turkams.
Grupė įvardijama kaip nusikalstama organizacija, o daina, kaip manoma, skambėjo per D. Halembos gimtadienio vakarėlį 2022 m. liepą. D. Halemba tvirtina, kad aptariamu metu jo net nebuvo tame vakarėlyje.
Viurcburgo prokuratūra tyrimą dėl D. Halembos vykdė daugiau nei dvejus metus.
2023 m. rugsėjį buvo atlikta krata brolijos „Teutonia Prag zu Würzburg“, kuriai priklausė D. Halemba, būstinėje. Kilo įtarimų dėl antikonstitucinių organizacijų simbolikos naudojimo. 2023 m. spalio mėnesį D. Halemba buvo sulaikytas pagal arešto orderį, kuris vėliau buvo sustabdytas.
Įtariama, kad jis persekiojo advokatą ir apgadino jo biuro duris. Be to, politikas įtariamas liudytojo bauginimu ikiteisminiame tyrime prieš planuotą jo apklausą Viurcburgo prokuratūroje.
Prokuratūra taip pat daro prielaidą, kad AfD politikas iš savo asmeninės sąskaitos į sąskaitą Baltijos šalyse pervedė vidutinio dydžio keturženklę sumą.
Teigiama, kad pinigai buvo gauti iš trečiųjų šalių įvykdyto sukčiavimo, o D. Halemba už pervedimą esą gavo komisinį mokestį.
D. Halemba neigia visus kaltinimus ir sako, kad tikisi būti išteisintas.
Naujausi komentarai