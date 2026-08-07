Vokietijos pramonės asociacija: karas Irane labai kenkia pasaulio ekonomikai

Vokietijos pramonės federacija (BDI) prognozuoja, kad pasaulio ekonomikos augimas 2026 m. sulėtės beveik puse procentinio punkto – iki 3 proc., rodo naujausia jos pasaulio ekonomikos augimo prognozė.
BDI teigimu, dar didesnio sulėtėjimo padėjo išvengti didelės investicijos į dirbtinį intelektą (DI).
Jei ne šis karas, atsigaunanti paklausa ir DI proveržis tikriausiai būtų padidinę pasaulio ekonomikos augimą iki 3,3–3,4 proc., palyginti su 3,2 proc. 2025-aisiais.
BDI perspėjo, kad pasaulio ekonomikos augimas gali dar labiau sulėtėti, jei konfliktas ir laivybos per Hormuzo sąsiaurį sutrikimai tęsis.
Ekonomikos perspektyvos skirtinguose regionuose gerokai skiriasi.
BDI prognozuoja, kad JAV ekonomika augs kiek daugiau nei 2 proc., o Europa išgyvens silpnesnio augimo laikotarpį – jos ekonomika plėsis 0,8 procento.
Prognozuojama, kad Kinijos ekonomika augs 4,6 proc. – tai palyginti lėtas tempas antrai pagal dydį pasaulio ekonomikai.
Didžiausiai Europos ekonomikai Vokietijai BDI prognozuoja, kad šiemet, po stipraus antrojo ketvirčio, pagal infliaciją pakoreguotas ekonomikos augimas sieks 0,6 procento.
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