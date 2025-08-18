Vokietijos URM: Kinija tampa vis agresyvesnė

„Kinija daugiau ar mažiau atvirai vis grasina vienašališkai pakeisti status quo ir perkelti sienas savo naudai“, – sakė Japonijoje viešintis Johannas Wadephulis, turėdamas omenyje Kinijos elgesį Taivano sąsiauryje bei Rytų ir Pietų Kinijos jūrose.
„Bet koks eskalavimas šiame jautriame tarptautinės prekybos centre turėtų rimtų pasekmių pasaulio saugumui ir ekonomikai“, – po derybų su Japonijos kolega Takeshi Iwaya teigė J. Wadephulis.
Sekmadienį, prieš J. Wadephulio vizitą Japonijoje, paskelbtame pareiškime teigiama, kad Kinija „vis labiau įtvirtina savo regioninę viršenybę ir tuo pačiu metu kvestionuoja tarptautinės teisės principus“.
„Vis agresyvesnis Kinijos elgesys Taivano sąsiauryje ir Rytų bei Pietų Kinijos jūrose turi įtakos ir mums Europoje: čia kyla pavojus esminiams mūsų pasaulinio sambūvio principams“, – pranešime cituojamas J. Wadephulis.
J. Wadephulis bendrame pranešime spaudai Tokijuje taip pat kritikavo „Kinijos paramą Rusijos karo mašinai“.
„Be jos agresijos karas prieš Ukrainą nebūtų įmanomas. Kinija yra didžiausia Rusijos dvejopo naudojimo prekių tiekėja ir geriausia Rusijos naftos bei dujų klientė“, – pažymėjo J. Wadephulis.
Prieš vėliau pirmadienį įvyksiančias Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Europos lyderių derybas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, jis pareiškė, kad saugumo garantijos Kyjivui yra labai svarbios.
J. Wadephulio teigimu, penktadienį Aliaskoje įvykęs D. Trumpo susitikimas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu „aiškiai parodė, kad siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos Maskva pagaliau privalo imtis veiksmų“.
„Kol tai įvyks, spaudimas Rusijai turi būti didinamas, įskaitant ir didesnės pagalbos Ukrainai suteikimą“, – tvirtino vokiečių užsienio reikalų ministras.
Pirmadienį Vašingtone vyksiančiose derybose bus siekiama nustatyti „suderėto sprendimo elementus teisingos taikos Ukrainoje link“, pabrėžė jis.
„Tvirtos saugumo garantijos tam yra labai svarbios. Nes Ukraina turi gebėti veiksmingai apsiginti net ir po paliaubų bei taikos susitarimo“, – pridūrė J. Wadephulis.
