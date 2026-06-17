Vokietijos URM vadovas: galimybė surengti Rusijos ir Ukrainos taikos derybas gali atsirasti vasarą

„Manau, kad egzistuoja galimybė pradėti derybas šią vasarą“, – teigė J. Wadephulas.
Vokietijos užsienio reikalų ministras neatmetė galimybės, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gali būti atviresnis dialogui nei anksčiau.
„Dabar jis gali būti tokiame etape, kuriame rimtai tai svarsto“, – nurodė jis.
J. Wadephulas pažymėjo, kad dabartinė padėtis mūšio lauke nesuteikia nė vienai pusei lemiamo karinio pranašumo. Jis taip pat paminėjo pastarąjį artimo V. Putino sąjungininko Baltarusijos autoritaro Aliaksandro Lukašenkos pareiškimą, kuriame jis užsiminė, kad nei Rusija, nei Ukraina negali pasiekti karinės pergalės.
Tai buvo „įdomus labai artimo Putino sąjungininko pareiškimas“, – pridūrė jis.
Tuo pačiu jis pabrėžė, kad Ukraina karo metu išliko pasiruošusi deryboms, o dabar Rusija turi nuspręsti, ar nori derėtis, ar toliau kovoti. Pasak J. Wadephulo, Vokietija, Prancūzija ir Jungtinė Karalystė kartu su kitais Europos partneriais jau pasiuntė aiškų signalą Maskvai.
„Mes taip pat esame pasiruošę deryboms“, – sakė jis.
Ministras nurodė, kad V. Putinas turėtų pripažinti, jog „tikrai nėra prasmės tęsti karą“; tuo metu Vakarų sankcijos toliau spaudžia Rusijos ekonomiką, o parama Ukrainai nesilpnės.
„Jis turėtų prieiti prie išvados, kad dabar yra tinkamas metas derėtis“, – pažymėjo jis.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad reikia dėti pastangas suorganizuoti susitikimą dėl taikos derybų su Rusija iki žiemos ir kad Ukraina yra pasiruošusi svarstyti neutralią tokių derybų vietą.
Naujausi komentarai