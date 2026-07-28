Volodymyras Zelenskis Baltuosiuose rūmuose kalbėjosi su Donaldu Trumpu apie karą Ukrainoje

V. Zelenskis su D. Trumpu praleido kiek daugiau nei valandą.
Nors kol kas nebuvo paskelbta jokių detalių, derybos vyko tuo metu, kai ir Kyjivas, ir Maskva intensyvina tolimuosius smūgius, o JAV vadovaujamos diplomatinės pastangos užbaigti karą yra sustojusios.
V. Zelenskio ir D. Trumpo santykiai pastaraisiais mėnesiais pagerėjo – šį mėnesį JAV prezidentas pasiūlė Kyjivui oro gynybos raketų „Patriot“ gamybos licencijas ir užsiminė, kad Ukrainos smūgiai giliai Rusijos teritorijoje galėtų padėti užbaigti karą, kuris tęsiasi jau beveik puspenktų metų.
V. Zelenskis siekia gauti naujų antibalistinių raketų ir aptarti būdus, kaip atgaivinti diplomatines pastangas užbaigti karą, naujienų agentūrai AFP prieš dviejų prezidentų susitikimą sakė Ukrainos aukšto rango pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
„Mūsų pagrindinis prioritetas – antibalistinė gynyba ir strateginis bendradarbiavimas su Amerika. Reikia priartinti taiką“, – po atvykimo į Jungtines Valstijas parašė V. Zelenskis socialiniame tinkle „X“.
Jungtinių Tautų duomenimis, birželį Ukrainoje žuvo daugiausiai civilių nuo 2022 metų balandžio, Rusijai vis dažniau naudojant sunkiai perimamas balistines raketas.
„Labai svarbu, kad Vašingtonas patvirtintų raketų „Patriot“ paketo pirkimą. Tai yra ypač svarbu“, – sakė Ukrainos pareigūnas.
V. Zelenskis taip pat planuoja dalyvauti anksčiau šį mėnesį netikėtai mirusio JAV senatoriaus Lindsey Grahamo (Lindsio Grejemo), kuris palaikė Ukrainą, laidotuvėse.