Volodymyras Zelenskis įspėja apie Ukrainai gresiančią sunkią žiemą

Per bendrą spaudos konferenciją su Serbijos lyderiu Aleksandaru Vučičiumi kalbėjęs ukrainiečių prezidentas taip pat sakė, kad per naujausias Maskvos naktines atakas ir šalia fronto linijos esančių bendruomenių apšaudymus per pastarąsias 24 valandas žuvo iš viso 13 žmonių, o vien Kyjivo srityje per naktį į šeštadienį Rusijos suduotus smūgius žuvo keturi žmonės, tarp jų – vienas vaikas.
„Rusijos raketos yra nukreiptos būtent į tai, kad ukrainiečių gyvenimas taptų nepakeliamas“, – žurnalistams per savo pirmąjį oficialų vizitą Belgrade sakė V. Zelenskis ir pabrėžė, kad šios atakos dažnai nukreipiamos į Ukrainos energetikos infrastruktūrą.
V. Zelenskis teigė, kad jo šalyje, bandančioje pasirengti dar vienai invazijos žiemai ir artėjančiam šildymo sezonui, „praktiškai neliko sveikų šiluminių elektrinių“.
Praėjus daugiau nei ketveriems metams nuo Rusijos didelio masto puolimo prieš Ukrainą pradžios, abi kariaujančios šalys intensyvina tolimojo nuotolio smūgius, dėl kurių vis daugėja civilių aukų.
Pastaraisiais mėnesiais Maskva gerokai suintensyvino savo atakas prieš Ukrainos sostinę, į kurią paprastai paleidžia sunkiai perimamų balistinių raketų salves, kol Ukraina prašo daugiau JAV pagamintų raketų perėmėjų „Patriot“ ir kitų Vakarų šalių oro gynybos sistemų.
Atsakydamas į šiuos smūgius, Kyjivas savo ruožtu paleidžia rekordiškai daug dronų į Rusiją.
Griežtesnės sankcijos
Po susitikimo su A. Vučičiumi, kuris buvo surengtas per V. Zelenskio dviejų dienų vizitą Serbijoje, ukrainiečių lyderis vėl paragino taikyti griežtesnes sankcijas, siekiant užkirsti kelią raketų dalių srautui į Rusiją iš „beveik kiekvieno žemyno, įskaitant mūsų artimus partnerius“.
„Šie komponentai atkeliauja, o tada raketos smogia žmonėms, žudydamos vaikus, civilius ir karius“, – sakė jis.
Ukrainos lyderis teigė, kad, atsižvelgiant į vis dažnėjančius tolimojo nuotolio smūgius, reikia užtikrinti didesnę prieigą prie raketų perėmėjų.
Serbija tebėra viena iš nedaugelio Europos valstybių, netaikančių sankcijų Rusijai, kuri yra ilgametė Belgrado sąjungininkė.
A. Vučičius, kurio vyriausybė toliau teikia nekarinę pagalbą Ukrainai, sakė, kad nors jiedu su V. Zelenskiu ir kalbėjo apie karą, jo vyriausybės politika nesikeičia.
„Mes neaptarėme jokio karinio bendradarbiavimo šiandien ar šiuo metu. Kas nutiks, kai karas pasibaigs, yra kitas klausimas“, – sakė A. Vučičius.
V. Zelenskis, kuris nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 metų vasarį apkeliavo didžiąją dalį pasaulio, siekdamas sutelkti paramą Ukrainos gynybai nuo Maskvos puolimo, Serbijoje nebuvo lankęsis nuo tada, kai 2019 metais tapo prezidentu.
Kremlius yra kaltinęs Serbijos įmones parduodant šaudmenis Ukrainai, tačiau A. Vučičius tai ne kartą neigė.
2025 metais A. Vučičius vyko į Ukrainą dalyvauti regioniniame viršūnių susitikime, o šiais metais lankėsi Kyjive.
Jis pažadėjo pagalbą Ukrainai, tačiau vengė pasirašyti oficialią paramos deklaraciją dėl šio karo.
Šeštadienį Serbijos lyderis taip pat pabrėžė, kad jo paramos Ukrainos teritoriniam vientisumui politika lieka nepakitusi.
Žuvo trejų metų berniukas
Rusija naktį į šeštadienį surengė dar vieną raketų ir dronų ataką, daugiausia nukreiptą prieš Ukrainos sostinę ir jos apylinkes.
Naujienų agentūros AFP korespondentas Kyjive išgirdo keliolika sprogimų netrukus po to, kai Ukrainos karinės oro pajėgos įspėjo apie „balistinių ginklų panaudojimo grėsmę iš šiaurės“.
V. Zelenskis teigė, kad taip pat buvo apšaudytos prie fronto linijos esančios bendruomenės ir per tuos smūgius buvo sužeisti dešimtys žmonių.
Tarp žuvusiųjų per smūgį netoli Kyjivo esančiame kaime buvo ir trejų metų berniukas.
„Dar keturi žmonės buvo paguldyti į ligoninę: vaiko tėvai, jo 15-metis brolis ir kaimynas, kuris atėjo šeimai į pagalbą ir buvo sužeistas per pakartotinį smūgį“, – anksčiau šeštadienį parašė V. Zelenskis socialiniame tinkle „X“.