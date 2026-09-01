Volodymyras Zelenskis: Rusijos dangus bus faktiškai uždarytas

„Ukraina nekelia grėsmės civilinei aviacijai kaip tokiai – nė vienam civiliniam lėktuvui. Tiesiog Rusijos danguje bus tiek daug dronų, kad į tai reikės atsižvelgti. Nors Rusijos valdžia apie tai nepraneša, kaip derėtų, tačiau Rusijos dangus de facto bus uždarytas: Rusijos pradėtas karas uždaro jos dangų“, – platformoje „Telegram“ paskelbė V. Zelenskis.
„Šiandien norime įspėti kiekvieną aviakompaniją, kuri skraido Rusijos oro erdve, kiekvieną draudiką, visus, kurie vis dar naudojasi pagrindiniais Rusijos oro uostais: Rusijos dangus tampa visiškai nesaugus“, – sakė jis.
„Mes, Ukrainoje, nenorime, kad žūtų nekaltų žmonių. Todėl įspėjame partnerius: Rusijos danguje baigėsi saugūs laikai“, – pabrėžė ukrainiečių lyderis.
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