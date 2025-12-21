Volodymyras Zelenskis sako nesąs tikras, ar Ukrainos, JAV ir Rusijos susitikimas duotų rezultatų

Nors Jungtinės Valstijos pasiūlė surengti tokias trijų šalių pasiuntinių derybas Majamyje, „nesu tikras, ar jos duotų kokių nors naujų rezultatų“, pareiškė jis žurnalistams.
Anksčiau šeštadienį jis sakė, kad Jungtinės Valstijos pasiūlė surengti Ukrainos ir Rusijos komandų derybas, pareigūnams susirinkus Majamyje dar vienam derybų ratui siekiant užbaigti karą.
Tokios tiesioginės derybos, jei jos įvyktų, būtų pirmosios per pusmetį – Ukrainos ir Rusijos pasiuntiniai oficialias tiesiogines derybas paskutinį kartą buvo surengę liepos mėnesį Stambule. Po tų derybų buvo apsikeista karo belaisviais, tačiau jokios kitos konkrečios pažangos iš esmės nebuvo pasiekta.
„Kiek suprantu, jie pasiūlė tokį formatą: Ukraina, Amerika, Rusija“, – tuomet sakė V. Zelenskis ir pridūrė, kad galėtų dalyvauti ir europiečiai ir kad būtų „logiška surengti tokį bendrą susitikimą... po to, kai suprasime galimus jau įvykusio susitikimo rezultatus“.
Rusijos pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas jau atvyko į Majamį.
Ukrainos ir Europos komandos taip pat yra Majamyje – dalyvauja derybose, kurioms tarpininkauja Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) ir JAV prezidento žentas Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris).
D. Trumpo pasiuntiniai stumia planą, pagal kurį JAV pasiūlytų saugumo garantijas Ukrainai, bet ši tikriausiai turėtų atsisakyti savo teritorijų, o tokia perspektyva daugelį ukrainiečių piktina.
2022 metų vasarį Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, apibūdindama ją kaip „specialiąją karinę operaciją“, kuria siekiama demilitarizuoti šalį ir užkirsti kelią NATO plėtrai.
Kyjivas ir jo sąjungininkai Europoje teigia, kad šis karas, dėl kurio žuvo dešimtys tūkstančių civilių ir kariškių bei buvo plačiai nusiaubta daugybė teritorijų, yra neišprovokuotas ir neteisėtas žemės užgrobimas.
Nuo 2022-ųjų milijonai ukrainiečių buvo priversti palikti savo namus, o Rusija dabar yra okupavusi maždaug penktadalį Ukrainos teritorijos – didžiąją tos teritorijos dalį nusiaubė kovos veiksmai.