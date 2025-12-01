Volodymyras Zelenskis tikisi pasikalbėti su Donaldu Trumpu po reikšmingos pažangos derybose su JAV

Ukrainos derybininkas Rustemas Umerovas pareiškė, kad per dvi dienas trukusias derybas su JAV pareigūnais dėl karo su Rusija pabaigos buvo padaryta reikšminga pažanga, tačiau pabrėžė, kad kai kuriems klausimams išspręsti dar reikia tolesnių pastangų.
Šie pareiškimai nuskambėjo, JAV specialiajam pasiuntiniui Steve'ui Witkoffui (Stivui Vitkofui) ruošiantis antradienį Maskvoje susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Tai dar vienas diplomatinių veiksmų, kuriais siekiama sustabdyti konfliktą, etapas.
V. Zelenskis kalbėjo po susitikimo su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu (Emaniueliu Makronu), kurio metu išgirdo Europos sąjungininkų nuomonę dėl JAV plano, parengto nedalyvaujant Kyjivui ir Europos lyderiams. Šis planas buvo kritikuojamas kaip pernelyg palankus Maskvai.
Praėjus daugiau nei trejiems su puse metų nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, naujienų agentūros AFP atlikta JAV įsikūrusio Karo studijų instituto (ISW) duomenų analizė parodė, kad lapkritį Rusijos kariuomenė Ukrainoje padarė didžiausią postūmį nuo 2024 metų lapkričio.
Kyjivo derybinę poziciją silpnina korupcijos skandalas, sukrėtęs artimiausią V. Zelenskio aplinką ir praėjusią savaitę privertęs prezidentą atleisti įtakingą savo štabo viršininką ir pagrindinį derybininką Andrijų Jermaką.
„Laukiame pokalbio su Jungtinių Valstijų prezidentu dėl svarbių, gana sudėtingų klausimų“, – sakė V. Zelenskis.
Jis sakė, kad Rusija neseniai suintensyvino raketų ir dronų atakas prieš jo šalį, siekdama palaužti ukrainiečių valią.
„Tai rimtas spaudimas, ne tik psichologinis, bet ir fizinis spaudimas mūsų gyventojams“, – tvirtino jis.
E. Macronas teigė, kad dabartinė akimirka „gali būti lemiama taikos Ukrainoje ir saugumo Europoje ateičiai“.
JAV ir Ukrainos derybininkai sekmadienį Floridoje surengė kelias valandas trukusias, abiejų pusių teigimu, produktyvias derybas, o D. Trumpas prezidentiniame lėktuve „Air Force One“ žurnalistams pareiškė: „Manau, kad yra didelė tikimybė, jog galėsime susitarti.“
V. Zelenskis tvirtino, kad Rusija neturėtų gauti jokių nuolaidų, kurias „galėtų laikyti apdovanojimu už šį karą“.
„Už agresiją turi sumokėti agresorius“, – pažymėjo jis.
S. Witkoffas anksčiau Floridoje surengė naują susitikimą su Ukrainos saugumo tarybos sekretoriumi Rustemu Umerovu.
„Pasiekėme didelę pažangą, nors kai kuriuos klausimus dar reikia toliau tobulinti“, – teigė R. Umerovas.
Šaltiniai teigė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį vizito metu „tikisi pamatyti Umerovą Airijoje“, kad išklausytų išsamią ataskaitą apie susitikimą su D. Trumpo pasiuntiniu.
V. Zelenskis ir E. Macronas taip pat telefonu kalbėjosi su Floridoje esančiais S. Witkoffu ir R. Umerovu, pranešė Eliziejaus rūmai.
Derybų Paryžiuje metu E. Macronas ir V. Zelenskis taip pat skambino Britanijos ministrui pirmininkui Keirui Starmeriui (Kirui Starmeriui) ir kitiems Europos lyderiams.