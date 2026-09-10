Volodymyras Zelenskis: Ukrainą pasieks papildoma Kanados parama oro gynybai

„Esu labai dėkingas, – sakė Kanadoje viešintis Ukrainos lyderis. – Tai labai svarbus oro gynybos paketas, jis yra gyvybiškai svarbus.“
M. Carney pažymėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją Kanada Ukrainai jau skyrė 26 mlrd. Kanados dolerių (16,2 mlrd. eurų) paramą, ir patikino, kad pagalba bus teikiama ir toliau.
„Suteikėme paramą energetikos sistemoms ir ne tik. Suteiksime dar daugiau paramos“, – teigė premjeras.
Ukraina pabrėžia, kad reaguoti į suintensyvėjusius Rusijos balistinių raketų smūgius jai skubiai reikalinga geresnė oro gynyba.
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