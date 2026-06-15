Von der Leyen: ES nešvelnins sankcijų Iranui, kol nebus realių pokyčių

„Sankcijų principas yra toks, kad prieš pradėdami galvoti apie jų panaikinimą, privalome pamatyti realius pokyčius vietoje“, – sakė U. von der Leyen prieš G7 viršūnių susitikimą Eviane Prancūzijoje.
Taip ji atsakė į klausimą, kokia yra jos pozicija dėl galimo sankcijų panaikinimo po to, kai pasiektas pirminis susitarimas dėl Irano karo pabaigos. U. von der Leyen teigė, kad sankcijos įvedamos, siekiant paskatinti elgesio pokyčius. Jei elgesys pasikeičia patikimai ir tvariai, jos esą gali būti panaikintos. Tačiau esą galioja ir atvirkštinė taisyklė: „Kol elgesys nesikeičia, sankcijos negali būti panaikintos“.
U. von der Leyen atkreipė dėmesį į tai, kad ES sankcijas Iranui įvedė dėl žmogaus teisių pažeidimų ir dėl masinio naikinimo ginklų. Todėl ekonominės sankcijos, taikomos dėl Irano branduolinės veiklos, galėtų būti panaikintos nepriklausomai nuo sankcijų, įvestų dėl žmogaus teisių pažeidimų.
Tarp sankcijų, kurių sušvelninimo Iranas siekia jau daugelį metų, yra baudžiamosios priemonės, kurios neleidžia į ES eksportuoti žalios naftos, naftos produktų ir gamtinių dujų. Be to, plačios apimties sankcijos taikomos ir daugeliui kitų prekybos sričių, taip pat daugeliui Irano bankų bei transporto sektoriui. Jos buvo įvestos remiantis Jungtinių Tautų sprendimu, siekiant užkirsti kelią Irano branduolinės bombos kūrimui. Be to, ES taiko daugybę baudžiamųjų priemonių Irano organizacijoms ir asmenims, kurie remia Rusijos karą prieš Ukrainą ir yra susiję su sunkiais žmogaus teisių pažeidimais. Pastaruoju metu jos buvo vis griežtinamos.
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