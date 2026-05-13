Von der Leyen: ES svarsto galimybę vėlinti vaikų naudojimąsi socialiniais tinklais

Europos Komisijos pirmininkė pavedė ekspertų grupei iki liepos mėnesio pateikti ataskaitą apie tai, kokių veiksmų ES turėtų imtis, kad apsaugotų nepilnamečius internete, įskaitant galimą socialinių tinklų draudimą.
„Neužbėgant už akių ekspertų išvadoms, manau, kad turime apsvarstyti socialinių tinklų prieinamumo vėlinimą. Priklausomai nuo rezultatų, jau šią vasarą galėtume turėti teisės akto projektą“, – Kopenhagoje vykusiame viršūnių susitikime dirbtinio intelekto ir vaikų tema sakė U. von der Leyen.
„Diskusijų dėl minimalios amžiaus ribos naudojimuisi socialiniais tinklais nebegalima ignoruoti“, – sakė ji, nurodydama į Daniją ir devynias kitas valstybes nares, įskaitant Prancūziją, kurios siekia uždrausti socialinius tinklus paaugliams iki tam tikro amžiaus.
„Klausimas nėra apie tai, ar jaunimas turėtų turėti prieigą prie socialinių tinklų. Klausimas yra, ar socialiniai tinklai turėtų turėti prieigą prie jaunimo“.
Komisija yra ES skaitmeninių technologijų priežiūros institucija ir jau yra pradėjusi keletą tyrimų dėl didžiausių pasaulio interneto platformų, įskaitant „TikTok“ ir bendrovei „Meta“ priklausančių „Facebook“ bei „Instagram“, aiškinantis, ar jos pakankamai stengiasi apsaugoti vaikus.
Praėjusį mėnesį ES nustatė, kad „Meta“ nesugeba apsaugoti jaunesnių nei 13 metų vaikų nuo „Facebook“ ir „Instagram“, o vasario mėnesį ji paskelbė beprecedentį įspėjimą Kinijos socialiniam tinklui „TikTok“ pakeisti „priklausomybę sukeliantį dizainą“, kitaip jis sulauks didelių baudų.
U. Von der Leyen gynė įstatymą, kuriuo remiantis pradėti tyrimai, Skaitmeninių paslaugų aktą, kurį aršiai kritikuoja JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija.
„Parodėme, kad žengsime į priekį, nepaisydami mūsų laukiančių sunkumų. Mes nustatome taisykles. Tai įstatymas, ir tie, kurie jį pažeidžia, bus patraukti atsakomybėn“, – sakė U. von der Leyen, tiesiogiai neminėdama JAV kritikos.
