Vyriausybė: NATO įsteigs logistikos bazę Švedijoje

„NATO buvimas Švedijoje stiprina mūsų saugumą ir atgrasymą. Logistikos centras padės ginti NATO šiaurinį flangą“, – sakė gynybos ministras Palas Jonsonas (Polas Jonsonas).
Pasak vyriausybės, taikos metu bazėje bus apie 70 karių.
„Padidintos parengties ir galiausiai karo metu štabo personalas galės būti padidintas iki 160 darbuotojų“, – teigiama vyriausybės pranešime.
Ginkluotosioms pajėgoms pavesta atlikti parengiamuosius darbus ir įkurti bazę, kad ji pradėtų veikti iki 2027 metų pabaigos.
P. Jonsonas visuomeniniam transliuotojui SVT sakė, kad centras, be kita ko, rūpinsis „įvairių atsargų, pavyzdžiui, degalų, šaudmenų ir atsarginių dalių pervežimu“.
„Siekiama užtikrinti galimybę pervežti didelius kiekius įrangos ir didelius skaičius karių per Švedijos teritoriją“, – sakė ministras.
Po 2022 metais prasidėjusios Rusijos invazijos į Ukrainą Švedija atsisakė dešimtmečius trukusios neprisijungimo prie karinių aljansų politikos ir prisijungė prie NATO, 2024 metų kovą tapusi 32-ąja šio karinio aljanso nare.
