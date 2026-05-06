Vyskupai: popiežius Leonas XIV galėtų rugsėjį apsilankyti Prancūzijoje

Tai greičiausiai būtų valstybinis vizitas.
Jo pirmtakas, velionis popiežius Pranciškus, keletą kartų lankėsi Prancūzijoje, tačiau niekada nebuvo šioje šalyje su valstybiniu vizitu.
Popiežiaus Leono XIV vizitas „galėtų įvykti rugsėjo pabaigoje“, pareiškė Prancūzijos vyskupų konferencija.
„Pagal siūlomą tvarkaraštį, popiežius Leonas XIV galėtų nuvykti į Paryžių ir Lurdą“, – pažymėjo konferencija, paminėjusi vieną iš žymių katalikų piligrimystės centrų.
Vyskupų konferencijos pirmininkas Jeanas-Marcas Aveline'as (Žanas Markas Avelinas) išsiuntė kvietimą, o prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) per praėjusį mėnesį Romoje įvykusį susitikimą su popiežiumi Leonu XIV jį patvirtino, pranešė vyskupų konferencija.
Vatikanas kol kas nepatvirtino jokio vizito.
Popiežius Leonas XIV praėjusį mėnesį baigė kelionę į Afriką, o birželio 6–12 dienomis planuoja lankytis Ispanijoje.
Pernai miręs popiežius Pranciškus per 12 metų, praleistų šiame poste, tris kartus lankėsi Prancūzijoje.
2014 metais jis buvo nuvykęs į Strasbūrą, 2023 metais – į Marselį, o 2024-aisiais – į Korsiką.
Tačiau Pranciškus niekada nebuvo Prancūzijoje su valstybiniu vizitu ir atsisakė dalyvauti Paryžiaus Dievo Motinos katedros atidaryme 2024 metais, praėjus penkeriems metams po to, kai ją nuniokojo gaisras.
