Wadephulas ragina Putiną pradėti taikos derybas

„Dabar metas sėsti prie derybų stalo, – sakė jis Meksike susitikęs su kolega iš Meksikos Roberto Velasco. – Manau, jog visi mato, kad konfliktas pasiekė etapą, kai jį būtina skubiai užbaigti“.
Stringant JAV tarpininkavimo pastangoms, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš tai laišku kreipėsi į V. Putiną, siūlydamas tiesiogines taikos derybas.
J. Wadephulas pasisakė už Vokietijos ir ES įtraukimą į derybinį sprendimą. Kalbama apie Europos žemyną, galimas saugumo garantijas Ukrainai ir stojimo į ES procesą – šiuos klausimus galima aptarti ir dėl jų derėtis tik su europiečiais ir per juos, teigė ministras.
„Todėl europiečiai turės dalyvauti šiose derybose“, – pabrėžė jis.
J. Wadephulas pridūrė, kad tokio dalyvavimo forma ir laikas gali būti nuspręsti bet kuriuo metu.