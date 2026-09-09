Wadephulas ragina Ukrainą teikti daugiau užsakymų Vokietijos ginklų pramonei

„Šiuo metu nesame visiškai patenkinti tuo, kiek (...) užsakymų gaunama Vokietijoje, – sakė jis tinklalaidėje „Ronzheimer“. – Todėl dabar paprašėme Ukrainos vyriausybės tai peržiūrėti ir pasirūpinti, kad padėtis pagerėtų“.
J. Wadephulas pažymėjo, kad Vokietija šiuo metu yra stipriausia Ukrainos rėmėja apskritai.
„Ir, žinoma, turi būti taip, kad Vokietijos gynybos pramonė iš to gautų naudos“, – kalbėjo ministras. Tai jis esą per savo pastarąjį vizitą pareiškęs ir Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui.
„Esame jūsų pusėje, remiame jus, bet aš turiu tai paaiškinti ir Vokietijos mokesčių mokėtojams. Ir mažiausia, ką galite padaryti, yra tai, kad į visus pirkimų procesus įtrauktumėte ir Vokietijos gynybos pramonę.“
J. Wadephulas pridūrė, kad tai dabar prasideda.
„Turime įdomių startuolių, pavyzdžiui, dronų srityje. Mes, vokiečiai, taip pat labai daug mokomės iš kariavimo ten“, – tęsė ministras. Tai esą daro Vokietiją saugesnę.
Ukraina jau daugiau kaip puspenktų metų ginasi nuo Rusijos agresijos. Kyjivą lėšomis ir ginklais remia Vakarų sąjungininkės.
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