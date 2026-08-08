WSJ: JAV žvalgyba droną Leipcigo oro uoste sieja su Rusija

Šaltinius cituoja JAV laikraštis „The Wall Street Journal“ (WSJ).
Trečiadienio naktį Vokietijos rytuose esančiame Leipcigo ir Halės oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas.
Pranešama, kad prie ukrainiečių orlaivio pastebėtą skrendantį droną galėjo numušti ten buvęs autobuso vairuotojas.
Leipcigo ir Halės oro uostas yra Ukrainos oro bendrovės „Antonov Airlines“ bazė. Jis taip pat yra vienas svarbiausių Europos krovinių mazgų ir yra svarbus karinei logistikai. Per šį oro uostą gabenami, be kita ko, Vokietijos ginkluotųjų pajėgų ir NATO sąjungininkų kariniai kroviniai.
Vokietijos vidaus reikalų ministras Alexander'is Dobrindtas (Aleksandras Dobrintas) incidentą Leipcigo ir Halės oro uoste pavadino hibridine ataka, kuri reiškia „naują pavojaus lygį“.
Berlynas nieko neapkaltino, tačiau A. Dobrindtas teigė, kad prie šio incidento, įvykusio po diversijų, šnipinėjimo ir dezinformacijos kampanijos, dėl kurios saugumo tarnybos kaltina Rusiją, galėjo prisidėti „užsienio valstybė“.
Spėlionės dėl Rusijos sąsajų su incidentu kilo JAV žvalgybai padarius išvadą, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas kelia padidintą grėsmę NATO rytiniam flangui. Remiantis naujomis JAV žvalgybos ataskaitomis, V. Putinas per kelerius ateinančius metus gali siekti išbandyti NATO ryžtą įvykdydamas riboto masto išpuolį prieš kurią nors Aljanso valstybę narę, rašė WSJ. Vertinimuose nagrinėjami scenarijai nuo kibernetinės atakos iki nedidelio masto sausumos invazijos.
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