Zalužnas Vance'ui nekėlė ragelio

Pasak „The Guardian“ šaltinių, JAV viceprezidento komanda bandė „įvairiais diplomatiniais ir kitais kanalais“ susisiekti su ambasadoriumi, siekdama išsiaiškinti galimus kandidatus pakeisti V. Zelenskį prezidento poste.
Dėl savo vaidmens vadovaujant pasipriešinimui Rusijai V. Zalužnas turi palaikymą tiek tarp kariškių, tiek plačiojoje visuomenėje. Tačiau jis niekada oficialiai nepaskelbė savo ketinimų kandidatuoti į prezidento postą, nors ir yra užsiminęs, kad tokia galimybė jį domintų.
Pasak britų leidinio, J. D. Vance'as mėgino paskambinti V. Zalužnui kovo pradžioje, praėjus vos trims dienoms po kivirčo vasario 28 d., tačiau V. Zalužnas, pasitaręs su prezidento kanceliarijos vadovu Andrijumi Jermaku, skambutį priimti atsisakė.
Dabartiniam Ukrainos ambasadoriui Jungtinėje Karalystėje artimas šaltinis dienrasčiui „The Guardian“ sakė, kad jo atsisakymas buvo „principinė pozicija“ ir vienybės ženklas, atspindintis Ukrainos visuomenės įsitikinimą, kad šalis buvo „pažeminta“.
Remiantis naujausia grupės „Rating“ apklausa, V. Zalužnas prezidento rinkimuose užimtų antrą vietą po V. Zelenskio, surinkdamas 25 proc. balsų, o jo potenciali politinė partija parlamentinius rinkimus laimėtų, surinkdama 22 proc. balsų, rašo „Kyiv Independent“.
Praėjusią savaitę Oksana Torop, anksčiau dirbusi BBC Ukrainos tarnybos žurnaliste, paneigė pranešimus, kad buvęs aukščiausiasis generolas Londone rengia prezidento rinkimų komandą.
„Valerijus Zalužnas ne kartą pareiškė savo poziciją, ir, kiek man žinoma, ji nepasikeitė: kol karas tęsiasi, turime dirbti, kad išsaugotume šalį, o ne galvoti apie rinkimus“, – sakė ji ukrainiečių portalui NV, kurį cituoja „Kyiv Independent“.
„Kyiv Independent“ primena, kad po kivirčo Ovaliajame kabinete JAV prezidentui Donaldui Trumpui artimi žmonės taip pat susitiko su buvusiu prezidentu, de facto Ukrainos opozicijos lyderiu Petro Porošenka ir buvusia premjere Julija Tymošenko.