„Zapad 2025“ netikėtai apsilankęs Vladimiras Putinas: pratybose dalyvauja 100 tūkst. karių

„Šiandien vykdome paskutinį strateginių pratybų „Zapad 2025“ etapą“, – sakė karinę uniformą vilkėjęs V. Putinas ir pridūrė: „Dalyvauja 100 tūkst. karių“.
Anksčiau Minskas pranešė, kad Baltarusijos teritorijoje vykusiose pratybose, kurias stebėjo JAV armijos atstovai, dalyvavo tik 7000 kareivių.
Pratybos „Zapad“ privertė NATO rytines nares padidinti budrumą, ypač po Lenkijos oro erdvės pažeidimo praėjusią savaitę, kai Lenkijoje buvo numušti Rusijos dronai ir Varšuva uždarė sieną su Baltarusija.
V. Putinas pridūrė, kad pratybų tikslas – treniruotis „atremti potencialią agresiją prieš Sąjunginę Valstybę“, turėdamas omenyje Rusijos ir Baltarusijos sąjunginį darinį.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad pratybos skirtos imituoti Suvalkų koridoriaus, strategiškai svarbios Lenkijos teritorijos, užėmimą. Varšuva pareiškė pratybų metu netoli Baltarusijos sienos dislokuojanti apie 40 tūkst. karių.
Antradienį Rusijos valstybinė žiniasklaida, remdamasi Kremliumi, pranešė, kad bendrose Rusijos ir Baltarusijos karinėse pratybose „Zapad“ dalyvauja ir Indija, Iranas bei kitos Maskvos sąjungininkės Azijoje ir Afrikoje.
„Koalicijos pajėgas sudaro Bangladešo Liaudies Respublikos, Baltarusijos Respublikos, Indijos Respublikos ir Irano Islamo Respublikos ginkluotųjų pajėgų specialiosios paskirties grupės ir kariniai kontingentai“, – citavo Kremlių valstybinė agentūra TASS.
Pratybose taip pat dalyvavo kareiviai iš Burkina Faso, Kongo ir Malio, priduriama pranešime.
Rusija taip pat teigė, kad sekmadienį treniravosi paleisti naujausią viršgarsinę karinio jūrų laivyno raketą „Cirkon“ iš fregatos Barenco jūroje.
Pasak Baltarusijos kariuomenės, per pratybas „Zapad“ buvo vykdomas branduolinių ginklų dislokavimo planavimas.
2021 m. pratybos „Zapad“ buvo surengtos likus vos keliems mėnesiams iki Maskvos pajėgų įsiveržimo į Ukrainą, jose dalyvavo apie 200 tūkst. karių.
