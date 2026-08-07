Zelenskis atvyko pirmojo nuo karo pradžios vizito į Serbiją

V. Zelenskis socialiniame tinkle „X“ nurodė, kad per dviejų dienų viešnagę Belgrade susitiks su savo Serbijos kolega Aleksandaru Vučičiumi.
„Aptarsime mūsų šalių ekonominių ryšių plėtrą, santykius su Europos Sąjunga (ES), kitas sritis, kurios gali būti naudingos mūsų tautoms, bei saugumo klausimus“, – parašė V. Zelenskis.
Serbijai esant istoriškai artimai Rusijai, A. Vučičius atsisakė taikyti sankcijas Maskvai, nors toks jo žingsnis papiktino ES ir sulėtino Belgrado kelią į stojimą į bloką.
Vienas Ukrainos aukšto rango pareigūnas naujienų agentūrai AFP vizito išvakarėse sakė, kad tai yra bandymas „atitraukti serbus nuo Rusijos pusės“, tačiau A. Vučičius ir toliau tvirtai laikosi savo sprendimo netaikyti sankcijų Maskvai.
„Esu įsitikinęs, kad Volodymyras Zelenskis, atsižvelgdamas į savo kovą ir pažiūras, išsakys savo nuomonę apie sankcijas Rusijos Federacijai, tačiau Serbijos Respublika išdėstė savo poziciją prieš ketverius su puse metų, prieš beveik penkerius metus, ir nuo to laiko jos nekeitė“, – ketvirtadienį žiniasklaidai sakė A. Vučičius.
„Taip bus tol, kol bus pranešta kitaip“, – pridūrė jis.
V. Zelenskis, kuris apkeliavo didžiąją dalį pasaulio, siekdamas sutelkti paramą Ukrainos gynybai nuo Rusijos invazijos, Serbijoje nebuvo apsilankęs nuo tada, kai 2019 metais tapo prezidentu.
Nors A. Vučičius yra itin priklausomas nuo pigių rusiškų dujų ir yra vienas iš nedaugelio Europos lyderių, kurie vis dar lankosi Maskvoje, jis taip pat yra teikęs nekarinę pagalbą Kyjivui.
Kremlius yra apkaltinęs A. Vučičių pardavinėjant šaudmenis Ukrainai, tačiau jis tai ne kartą neigė.