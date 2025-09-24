Zelenskis: Europa negali sau leisti prarasti Moldovos

Moldovos Respublika kaip tik dabar ginasi nuo Rusijos kišimosi prieš sekmadienį vyksiančius parlamento rinkimus, sakė jis JT generaliniuose debatuose. Tačiau tarptautinės bendruomenės atsakas esą yra nepakankamas.
„Europa negali sau leisti prarasti ir Moldovą“, – pažymėjo V. Zelenskis. ES, anot jo, finansinėmis lėšomis ir parama energetikos sektoriuje turi padėti Moldovai ir ten užtikrinti žmogaus teises. „Europai nėra brangu paremti Moldovos stabilumą. Jei tai nebus padaryta, kaina bus daug didesnė“, – teigė V. Zelenskis.
Rusijos įsiveržimas į Lenkijos ir Estijos oro erdvę rodo, kaip skubiai yra reikalinga parama, tęsė Ukrainos vadovas.
Proueropietiška Moldovos prezidentė Maia Sandu antradienį įspėjo dėl Rusijos kišimosi jos šalyje. Čia sekmadienį bus renkamas naujas parlamentas.
„Kremlius išleidžia šimtus milijonų JAV dolerių, kad nupirktų šimtus tūkstančių balsų abiejose Dniestro pusėse ir užsienyje“, – vaizdo ryšiu kalbėjo M. Sandu.
Per reidus visoje šalyje pirmadienį buvo suimti 74 asmenys. Jie kaltinami Moldovoje rengę masinius neramumus.
