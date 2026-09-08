Zelenskis gavo Trumpo pasiuntinių žinutę, kad Rusija yra pasirengusi deryboms

Sekmadienį Ukrainos vadovas Kyjive susitiko su Steve’u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu. Tai buvo jų pirmasis vizitas į Ukrainą nuo Donaldo Trumpo antrosios kadencijos pradžios.
Pasak V. Zelenskio, iš S. Witkoffo ir J. Kushnerio jis gavo žinią, kad „rusai yra pasirengę deryboms“. Tuo pačiu metu Ukrainos prezidentas tebėra nusiteikęs skeptiškai, nes Rusijos veiksmai mūšio lauke ir neseniai sustiprėjusios atakos nerodo noro eiti į kompromisą. Vis dėlto jis pareiškė nuomonę, kad po JAV pasiuntinių vizito Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas yra „pasirengęs aptarti“ pasiūlymus, kaip padaryti pažangą derybose.
V. Zelenskis pažymėjo, kad JAV pasiuntiniai lankėsi Maskvoje ir Kyjive pirmiausia tam, kad „atblokuotų“ diplomatinį procesą, tačiau taip pat „pateikė keletą naujų idėjų“.
Jis atsisakė suteikti daugiau informacijos, tačiau teigė, kad dalis diskusijų buvo susijusi su galimais Rusijos ir Ukrainos veiksmais, kuriais siekiama sumažinti įtampą artėjant žiemai ir jos metu.
„Yra pasiūlymų, susijusių su energetikos objektais, grūdų tiekimu, elektros energijos infrastruktūra, taip pat naftos ir dujų eksportu. Rusijos ir Ukrainos interesai skiriasi“, – sakė V. Zelenskis.
Paklaustas, ar naujuosiuose JAV pasiūlymuose numatoma atnaujinti derybas ir toliau dėti pastangas siekti susitarimo, kuris padėtų Ukrainai ir Rusijai išgyventi žiemą be rimto konflikto eskalavimo, prezidentas atsakė, kad tokia interpretacija yra „labai artima šių derybų realybei“.
Jis nurodė, kad pirmasis tikslas – atnaujinti derybas, o antrasis – dėti pastangas, kad ateinanti žiema būtų ne tokia kaip praėjusiosios, ieškant priemonių, „kurios galėtų priartinti šalis prie taikos“.
V. Zelenskis taip pat teigė, kad Jungtinės Valstijos remia atskirą „žiemos paketą“ Ukrainai, kurį sudarys pagalba oro gynybos srityje ir energetikos sektoriuje.
„Kalbama ne tik apie raketas. Kalbama ir apie suskystintąsias gamtines dujas bei priemones įtampai mažinti“, – sakė Ukrainos lyderis.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, JAV prezidento įgaliotinio Steve’o Witkoffo teigimu, derybose dėl Rusijos karo prieš Ukrainą užbaigimo pasiekta „reikšminga pažanga“ ir, be kita ko, buvo pasirengta kitam derybų raundui trišaliu formatu.
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