Zelenskis giria svarbius žingsnius taikos derybose

„Koordinuojant žingsnius su JAV puse, mums pavyko išlaikyti itin jautrius punktus“, – Švedijoje surengtos virtualios konferencijos metu pažymėjo V. Zelenskis, tačiau pridūrė, kad „norint pasiekti realią taiką, reikia padaryti daugiau“.
Tuo tarpu Kremlius pirmadienį pareiškė, kad nebuvo informuotas apie savaitgalį Ženevoje vykusių JAV, Ukrainos ir Europos pareigūnų derybų rezultatus.
„Negavome jokios informacijos“, – nurodė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Vis dėlto jis pridūrė, kad Kremliui žinoma apie JAV plano, kuriuo siekiama užbaigti karą prieš Ukrainą ir kurį Maskva buvo įvertinusi palankiai, „pakeitimus“.