Zelenskis į regioninį viršūnių susitikimą sukvietė septynių šalių lyderius

Tai įvyko po to, kai naktį keliuose Ukrainos regionuose Rusijos smūgiai sukėlė gaisrus, per kuriuos žuvo ar buvo sužeisti keli žmonės.
Į debiutinį vadinamojo Karpatų aštuoneto viršūnių susitikimą susirinko Ukraina, Rumunija, Serbija, Lenkija, Slovakija, Čekija, Austrija ir Vengrija, be to, dalyvauja ir Europos Sąjunga (ES).
Susitikimas surengtas įstrigus JAV tarpininkaujamoms pastangoms užbaigti puspenktų metų trunkančią plataus masto Rusijos invaziją, o teritorinės nuolaidos Rytų Ukrainoje yra tarp pagrindinių nesutarimus keliančių klausimų. Susitarimui Ukraina taip pat siekia saugumo garantijų iš savo partnerių.
Kai kurios Vakarų Ukrainoje esančiame Ivano Frankivsko regione vykstančiame susitikime dalyvaujančios valstybės, pavyzdžiui, Lenkija ir Rumunija, yra tvirtos Ukrainos rėmėjos. Kitos, pavyzdžiui, Vengrija, Serbija ir Slovakija, atsisakė Kyjivui teikti tiesioginę karinę pagalbą.
Platformoje „Telegram“ V. Zelenskis rašė, kad šis aukščiausiojo lygio susitikimas yra „reikšminga pradžia“ judėjimo, kuriuo siekiama „toliau stiprinti ryšius tarp mūsų šalių ir sukurti dar vieną stiprų bendradarbiavimo elementą ES lygmeniu“.
Jis pridūrė, kad dalyvaujančios šalys bendradarbiaus saugumo, energetikos, logistikos, tarpvalstybinių ekonominių ryšių ir paramos vietos bendruomenėms srityse.
Rusijos smūgiai
Į vakarus nuo Kyjivo esančiame Žytomyro regione per naktinius Rusijos smūgius žuvo du žmonės, o dar du buvo sužeisti, „Telegram“ išplatintame pranešime teigė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.
Smūgiai sukėlė gaisrus keliuose sandėliuose ir gamybiniuose pastatuose. Kartojantis oro pavojaus signalams gelbėtojai buvo priversti atsitraukti, o išminuotojai tikrino teritoriją, ar joje nėra sprogstamųjų užtaisų. Vėliau ugniagesiai liepsnas užgesino.
Tarnyba nurodė, kad per kitą Rusijos dronų ataką Zaporižioje buvo sunaikintas prekybos kompleksas, sužeistas vienas žmogus, kilo gaisras.
Rusijos gynybos ministerija penktadienį pranešė, kad jos oro gynyba praėjusią naktį perėmė ir sunaikino 629 ukrainiečių dronus virš 14 Rusijos regionų, taip pat virš neteisėtai aneksuoto Krymo, Azovo ir Juodosios jūrų.
Maskvos meras Sergejus Sobianinas teigė, kad Maskvos link skriejo daugiau nei 350 dronų, tačiau dauguma jų buvo sunaikinti toli nuo Rusijos sostinės, o 64 buvo numušti, kai artėjo prie miesto.
Pietiniame Rostovo regione, netoli sienos su Ukraina, per išpuolį buvo apgadinta namų, pranešė vietos pareigūnai. Pasak Rostovo gubernatoriaus Jurijaus Sliusaro, aukų išvengta.
Rusijos kariuomenė penktadienį pranešė naktį dronais smogusi Ukrainos uostams, laivams ir logistikos centrui. Teigiama, kad pataikyta į balkerį Ukrainos Čornomorsko uoste ir logistikos bendrovės „Nova Pošta“ objektą, esantį už 6 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Odesos.
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