Zelenskis lankosi Ispanijoje, ryt vyks į Turkiją

„Šiandien susitikimai Ispanijoje, kuriems ilgai rengėmės. Tikimės, kad dar viena stipri šalis labiau padės gelbėti gyvybes ir paspartinti karo pabaigą“, – rašė V. Zelenskis.
„Dirbame kad susitikimas su Ispanijos ministru pirmininku Sanchezu duotų rezultatų, kurie suteiktų mums daugiau jėgų. Kiekviena diena santykiuose su mūsų partneriais turi duoti rezultatų Ukrainai“, – akcentavo V. Zelenskis.
Jis paskelbė ir apie trečiadienį vyksiantį vizitą Turkijoje.
„Ruošiamės suintensyvinti derybas, parengėme sprendimus, kuriuos pasiūlysime savo partneriams. Aukščiausias Ukrainos prioritetas yra visomis išgalėmis siekti karo pabaigos. Taip pat dirbame, kad vėl atnaujintume apsikeitimą belaisviais ir belaisvių grąžinimą“, – teigė V. Zelenskis.
Ukrainos vadovas pirmadienį lankėsi Prancūzijoje ir šį vizitą pavadino vienu produktyviausių šiais metais.
Naujausi komentarai