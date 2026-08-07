Zelenskis nurodė pradėti operaciją prieš Rusijos ginklų pramonę

Šios operacijos bus nukreiptos prieš „konkrečias įmones, kurias jau esame nustatę“, ketvirtadienį savo „Facebook“ paskyroje rašė V. Zelenskis.
Visiems susirinkimo dalyviams buvo duotos aiškios užduotys. „Tikiuosi, kad jos bus visiškai įvykdytos“, – sakė jis.
Rusijos karinė pramonė turi būti „ženkliai pažabota“, pridūrė V. Zelenskis, apgailestaudamas, kad Maskva ir toliau iš užsienio gauna paramą bei pagrindinius komponentus savo kariniams veiksmams.
„Matome, kad kiekvienoje Rusijos raketoje, kiekviename drone ir kituose ginkluose yra kitose šalyse pagamintų esminių komponentų, be kurių tokie ginklai tiesiog negalėtų egzistuoti“, – skundėsi Ukrainos prezidentas.
Ukraina neseniai sudavė galingą smūgį Rusijos naftos pramonei ir ginklų gamykloms. Šiuo tikslu Kyjivas naudoja ilgojo nuotolio dronus, galinčius pasiekti taikinius, esančius už tūkstančių kilometrų Rusijos teritorijoje – net Sibire.